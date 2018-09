Am Mittwoch wird es ernst für die TSG 1899 Hoffenheim. Beim Debüt in der Champions League muss das Team auswärts bei Schachtar Donezk bestehen.

Ein Sieg und zwei Niederlagen – für die TSG 1899 Hoffenheim läuft es in dieser Bundesliga-Saison noch nicht rund. Zuletzt gab es am Wochenende eine bittere 1:2-Niederlage in Düsseldorf. Viel Zeit für Frust und Enttäuschung bleibt den Kraichgauern zum Glück nicht. Am Mittwoch (18:55 Uhr) wartet die erste große Herausforderung der Saison: Das Debüt in der Champions League.

Auswärtsspiel zum Auftakt

Der erste Gegner in der Gruppenphase heißt Schachtar Donezk. Noch nie standen sich die beiden Teams in einem Pflichtspiel gegenüber. Und auch wenn die TSG dort als Neuling das Spielfeld betritt, ist die Marschrichtung für Alexander Rosen, Direktor Profifußball in Hoffenheim, klar: "Wir wollen es mit der Haltung angehen, mit der wir auch in Bundesliga-Spiele gehen, mit der wir in Spiele gegen Top-Mannschaften wie den FC Bayern München gehen", so der 39-Jährige in der SWR-Sendung Sport im Dritten.

Dauer 00:53 min "Wir treten da nicht an um die Hymne zu hören!" Alexander Rosen zu den Zielen in der Championsleague.

"Wir wollen versuchen weiterzukommen", so Rosen weiter. Das Ziel ist ein Sieg zum Auftakt. Denn auch die weiteren Gruppenspiele werden das Team um Trainer Julian Nagelsmann fordern. Nach Donezk warten Olympique Lyon und Manchester City. Hinter den großen Namen verstecken möchte sich Hoffenheim dabei aber nicht. "Wir treten da nicht an, um die Hymne zu hören, wir wollen versuchen weiterzukommen", so Rosen.

Dauer 01:05 min "Wir bereiten uns seit Wochen vor!" Alexander Rosen zur Vorbereitung der Championsleague.

Kampf um Platz zwei in der Gruppe

Anfang Oktober kommt Coach Pep Guardiola mit Manchester City nach Hoffenheim. "Sicher ist Manchester City eines dieser herausragenden Teams in der Champions League, vielleicht auch einer der drei, vier Top-Favoriten auf den Titel dieses Jahr. Ich glaube, die kann man ein bisschen zur Seite nehmen. Die anderen Teams werden um den zweiten Platz kämpfen. Und das ist unser Ziel", so Rosen.

Damit das gelingt, gilt es die Statistik der Hoffenheimer aufzupolieren: Auf europäischer Ebene konnten die Kraichgauer nur eins ihrer acht Pflichtspiele inklusive der Europa League Qualifikation im letzten Jahr gewinnen. Zum Vergleich: Donezk geht bereits in seine 13. Champions-League-Saison. Auf Grund der politischen Situation in der Ukraine, findet das Spiel nicht in Donezk, sondern in Charkiw statt. Ugefähr 150 Fans werden die Hoffenheimer nach Klubangaben begleiten.