1899 Hoffenheim liegt nach 27 Spieltagen nur auf Platz neun der Bundesliga-Tabelle - was nicht dem Anspruch der Kraichgauer entspricht. Doch Platz sechs ist nur ein Zähler entfernt. Deshalb will die TSG nun in Augsburg punkten.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann will nachlegen, nachdem zuletzt Bayer Leverkusen mit 4:1 geschlagen wurde. Wenn die Konkurrenz patzt, könnte 1899 beim Kampf um Europa Boden gut machen - mit einem Sieg beim FCA (Sonntag, 15:30 Uhr). Dauer 00:52 min Julian Nagelsmann zu den Hoffenheimer Chancen im Saison-Endspurt Der Trainer des TSG 1899 Hoffenheim blickt auf die kommenden Aufgaben voraus. Nagelsmann: "Haben bei Augsburg Muster erkannt" Bei den bayerischen Schwaben rechnet der TSG-Coach mit einem harten Kampf. "Ich erwarte einen sehr aggressiven Gegner, der zuletzt sehr erfolgreich war. Augsburg ist nicht leicht einzuschätzen, aber wir haben natürlich Muster in ihrem Spiel erkannt", sagte Nagelsmann. Dauer 01:00 min Julian Nagelsmann zum FC Augsburg Der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim spricht über den kommenden Gegner. Doch das Ziel ist ganz klar: ein Auswärtssieg. "Wir haben gegen Leverkusen ein super Spiel gemacht und wollen jetzt nachlegen", so Nagelsmann. Wiedersehen mit Gregor Kobel Zu einem Wiedersehen kommt es mit Torhüter Gregor Kobel, den 1899 in der Winterpause an den FCA ausgeliehen hat. In Augsburg eroberte sich der 21-jährige Schweizer direkt einen Stammplatz und absolvierte alle zehn Bundesliga-Spiele in der Rückrunde. Dementsprechend freut sich auch Nagelsmann über die positive Entwicklung. "Ich glaube, dass Gregor viele gute Spiele für Augsburg gemacht hat. Obwohl er oft nichts machen kann, kassiert er insgesamt noch zu viele Tore und das kann am Sonntag gerne so bleiben - seine Entwicklung ist aber natürlich sehr schön." Dauer 01:05 min Julian Nagelsmann zu seinem Abschied in Hoffenheim Der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim will die Kraichgauer auf eine gute Platzierung führen, bevor er nach Leipzig wechselt. Die Aufgabe, den Auswärts-Dreier einzufahren, muss Hoffenheim ohne Joelinton (Syndesmoseriss) und Reiss Nelson (muskuläre Probleme) angehen.