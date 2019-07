Seit Wochen wurde darüber spekuliert, seit Dienstag ist es fix: Nadiem Amiri verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zu Bayer 04 Leverkusen.

Nach sieben Jahren bei der TSG Hoffenheim will Nadiem Amiri den nächsten Karriere-Schritt gehen. Der 22-jährige Offensiv-Mann verlässt den Kraichgau und geht künftig für den Liga-Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen auf Tore-Jagd. Für den gebürtigen Ludwigshafener, der 2014 mit der Hoffenheimer U19 Deutscher A-Jugendmeister wurde und im Kraichgau zum U21-Nationalspieler reifte, sei der Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer "genau der richtige, nächste Schritt".

Mach's gut! 👋🏼 Nadiem #Amiri wird uns verlassen und in Zukunft für Bayer 04 Leverkusen spielen. Er absolvierte 115 Spiele für die #TSG und schoss dabei 19 Tore. Wir sehen uns am 3. Spieltag, Nadiem! 🌐 https://t.co/tkCQISoOnB https://t.co/JFu4OdZpw6 TSG Hoffenheim, Twitter, 30.7.2019, 18:00 Uhr

Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen bedauert, dass der schnelle, technisch versierte Mittelfeld-Spieler den Kraichgau verlässt: "Es ist mit einer besonderen Wehmut verbunden, wenn uns ein Spieler verlässt, der in der eigenen Akademie zu einem gestandenen Profi reifte und den man sehr lange sehr intensiv begleitet hat".

Wieder geht ein Leistungsträger

Amiri soll nach Medien-Informationen rund zwölf Millionen Euro kosten. Sein Vertrag in Hoffenheim wäre im kommenden Juni ausgelaufen. In ihm verliert der neue TSG-Trainer Alfred Schreuder einen weiteren Leistungsträger. Bei Bayer trifft Amiri unter anderen auf Kerem Demirbay, der für etwa 32 Millionen Euro von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt war. Die Hoffenheimer verloren in Sommer zudem Joelinton für rund 44 Millionen Euro an Newcastle United und Nationalspieler Nico Schulz für etwa 25 Millionen an Borussia Dortmund. Verstärkung könnte Hoffenheim durch Sebastian Rudy vom FC Schalke 04 bekommen. Rudy steht nach Informationen der «Bild»-Zeitung vor einer Rückkehr ins Kraichgau.