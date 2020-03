per Mail teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat am 25. Spieltag der Bundesliga beim FC Schalke 04 1:1 (0:1) gespielt.

Die TSG Hoffenheim hat beim FC Schalke 04 die Chance vertan, durch einen Sieg am direkten Konkurrenten im Kampf um einen Europa-League-Platz vorbeizuziehen.

Schalke war im ersten Abschnitt die deutlich bessere Elf und ging in der 20. Minute durch Weston McKennie in Führung. Christoph Baumgartner erzielte im zweiten abschnitt den Edstand (69.)

Hoffenheim zu sorglos

Ähnlich wie beim 0:6 eine Woche zuvor gegen den FC Bayern agierte das auf drei Positionen veränderte Hoffenheimer Team in der Defensive zunächst arg sorglos. Das machte sich McKennie zunutze.

Der Amerikaner startete nach Zuspiel von Kenny einen Sololauf parallel zur Torlinie, umspielte seinen zu passiven Gegenspieler Kevin Akpoguma und schloss aus zwölf Metern gekonnt ab.

Das erste Tor seit dem 8. Februar gab den zuletzt angriffsschwachen Schalkern sichtlich Auftrieb. Allerdings schlugen sie aus ihrer Überlegenheit kein weiteres Kapital und taten sich beim Herausspielen von Möglichkeiten gewohnt schwer.

Bebou ans Außennetz

Und weil auch die Hoffenheimer in der Offensive nur wenig zu bieten hatten, hielt sich der Unterhaltungswert der Partie in Grenzen. Der Kopfball des Gäste-Stürmers Ihlas Bebou (41.) an das Außennetz war bis zur Pause einer der wenigen Höhepunkte.

Auch nach Wiederanpfiff gab es lange Zeit wenig spielerischen Glanz. Schalke schien einem 2:0 zunächst näher als die Gäste dem Ausgleich. So verfehlte Rabbi Matondo (62.) das gegnerischen Tor mit einem Linksschuss aus halbrechter Position nur knapp.

Hoffenheim profitiert von passiven Schalkern

Doch die Hoffenheimer profitierten von der zunehmenden Passivität des Gegners und schlugen eiskalt zurück. Nur wenige Minuten, nach dem der Videoassistent den vermeintlichen Ausgleich durch Benjamin Hübner wegen Abseitsstellung aberkannt hatte, nutzte der eingewechselte Baumgartner nach einem Eckball die Verwirrung in der Schalker Hintermannschaft und traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. In der hektischen Schlussphase mühten sich beide Teams um den Siegtreffer, blieben dabei aber zu ideenlos.