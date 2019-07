Sebastian Rudy kehrt offensichtlich zur TSG Hoffenheim zurück. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, allerdings twitterten die Hoffenheimer ein Foto, das Rudy beim Medizin-Check zeigt.

Laut "Bild" und "Kicker" stand der Wechsel bereits seit Dienstag fest. Hoffenheims Pressesprecher Holger Kliem hatte offiziell lediglich das Interesse und Gespräche bestätigt. Doch die Zeichen verdichten sich: Mittelfeldspieler Sebastian Rudy wird wohl zur TSG Hoffenheim zurückkehren. Denn am Mittwochnachmittag twitterten die Hoffenheimer von ihrem offiziellen Account ein Foto, das Rudy beim Medizin-Check zeigt.

Laut "Kicker" geht es dabei um ein Leih-Geschäft, bei dem nur noch Details zu klären sind.

Der 29-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und kam 2018 nach einem Jahr beim FC Bayern zum Revierclub, wo er 21 Bundesligaspiele absolvierte und die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Für die Kraichgauer stand der Mittelfeldspieler in der Bundesliga in 212 Partien auf dem Feld. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis zum 30. Juni 2022.