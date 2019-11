Nach vier Siegen in Folge will die TSG Hoffenheim am Freitagabend den fünften Sieg in Serie holen. Gegner ist der spielstarke Tabellenletzte SC Paderborn.

Serien sind aktuell ziemlich angesagt. Eine ganze Generation ist gefesselt von Netflix und Co. Alle wollen wissen wie es weiter geht, Spannung pur, das ganze am besten ohne große Pausen. Die Hauptdarsteller der neuesten Serie heißen Andrej Kramaric, Florian Grillitsch oder Alfred Schreuder. Vier Folgen lang haben die Hoffenheimer mittlerweile großes Kino geliefert.

abei habe sich laut Trainer Alfred Schreuder seit dem Sieg gegen Sieg gegen den FC Bayern München gar nicht so viel geändert. Außer die Ergebnisse - und das ist letztlich das Entscheidende. Im DFB-Pokal steht Hoffenheim im Achtelfinale, in der Liga ist die TSG auf Platz zehn, aber nur einen Punkt hinter den Europapokal-Plätzen. Aber Schreuder will mehr: "Wir sind nicht zufrieden und wollen noch viel mehr Spiele gewinnen."

Dauer 0:47 min Alfred Schreuder: "Ich hoffe, dass wir noch viel mehr Spiele gewinnen." Alfred Schreuder: "Ich hoffe, dass wir noch viel mehr Spiele gewinnen."

Die nächste Episode läuft am Freitag Abend. Primetime in der Sinsheimer Arena. Gegen den SC Paderborn soll der nächste Sieg her (20:30 Uhr, live in Ausschnitten in SWR1 Der Abend). Chefcoach Schreuder erwartet eine schwierige Aufgabe: "Sie sind zwar Tabellenletzter, aber sie spielen nicht wie einer." Unter anderem das Pokalspiel am Dienstag in Leverkusen habe gezeigt, dass Paderborn auch mit Spitzen-Mannschaften mithalten kann und stets in der Lage ist, Chancen zu kreieren. "Das ist eine Mannschaft, die sehr mutig auftritt, mit vielen Emotionen."

Dauer 0:40 min Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder zu Paderborn Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder zu Paderborn

Das nun aber auch die fünfte Folge der Serie ein Erfolg sein wird ist ziemlich wahrscheinlich. Das Ensemble ist eingespielt, die Rollen klar verteilt. Das ausgerechnet Paderborn die Serie reißen lässt, ist unwahrscheinlich. Und wenn doch, gibt es sicher noch eine zweite Staffel.