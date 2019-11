Die TSG Hoffenheim eilt von Sieg zu Sieg. Sechs Pflichtspiel-Erfolge nacheinander sind neuer Vereinsrekord. SWR Sport beleuchtet die Gründe für die Super-Serie.

Es ist viel Platz in diesen Tagen im Trainingszentrum der TSG Hoffenheim. Elf Spieler sind mit ihren Nationalteams in aller Welt unterwegs. Die anderen Jungs um Trainer Alfred Schreuder halten sich in Zuzenhausen fit. Die Stimmung ist prächtig, die Siegesserie imposant. Sechsmal in Serie hat die TSG Hoffenheim zuletzt gewonnen.

Fünf Bundesliga-Siege, ein Pokal-Erfolg, das bedeutet neuen Vereinsrekord und ist nicht einmal den langjährigen Erfolgstrainern Ralf Rangnick oder Julian Nagelsmann gelungen. Auch wenn der eine oder andere Erfolg, wie zuletzt in Köln, am Ende "etwas glücklich" (Schreuder) zustande kam, "freue ich mich riesig für die Mannschaft und den ganzen Verein", so Alfred Schreuder. Vor allem auch, weil es gute Gründe gibt für den Hoffenheimer Höhenflug, der zuletzt ins Pokal-Achtelfinale und in der Bundesliga von Platz zwölf auf Platz fünf führte.

Der Trainer

Alfred Schreuder ist auf bestem Weg, den langen Schatten von Julian Nagelsmann abzuschütteln. 20 Punkte aus elf Spielen, das kann sich sehen lassen. Der Niederländer ist kein Mann für markige Schlagzeilen. Der ehemalige Assistent von Nagelsmann, der vor der Saison von Ajax Amsterdam als Chef-Coach zurück in den Kraichgau kam, wirkt abseits des Rasens und auch an der Linie ruhig und ausgeglichen und kommt damit bestens an. Der 47-Jährige ist ein sympathischer Gesprächspartner. Ein Taktik-Tüftler, der, so ist zu hören, mit jedem einzelnen Kaderspieler eine ausgeprägte Kommunikation pflegt. Dank seiner Hoffenheimer Vergangenheit musste sich Schreuder nicht lange akklimatisieren. Man kennt sich und schätzt sich.

Die Taktik

Geschickt hat Alfred Schreuder die Hoffenheimer Taktik seinen Vorstellungen angepasst. Statt furiosem Hurra-Fußball heißt es jetzt eher kontrollierte Offensive. Das Team steht etwas tiefer, lockt damit gerne den Gegner aus der Reserve, um dann mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Taktische Varianten werden dem Spielverlauf angepasst. Auch längere Ballbesitz-Phasen werden gerne angenommen. Die Defensive um die erfahrenen Leistungsträger Oliver Baumann, Kevin Vogt und dem wiedergenesenen Benjamin Hübner steht mit der fußballerischen Neuausrichtung immer stabiler. Mit 14 Gegentoren haben die Kurpfälzer sogar zwei Treffer weniger kassiert als der große FC Bayern.

Die auch in der Rückwärtsbewegung disziplinierten Sebastian Rudy und Florian Grillitsch sorgen für die entscheidenden Impulse nach vorne - wechselweise mit den schnellen Außen Pavel Kaderabek und Robert Skov. Und in der Offensive gibt es trotz der Verletzungen von Kramaric und Belfodil sowie der Abgänge von Joelinton und Szalai genügend Alternativen. Wobei die TSG in Sachen Torschießen gerne nachlegen darf, 16 Treffer in elf Spielen zeugen eher von gnadenloser Effektivität als von Kantersiegen. Gut, dass demnächst Rekordschütze Andrej Kramaric wieder dabei ist.

Die Mentalität

"Alles fängt an mit Mentalität und Disziplin", sagt Alfred Schreuder im Gespräch mit SWR Sport, "wenn das zusammenpasst mit der fußballerischen Qualität, die die Jungs mitbringen, dann werden wir auch Spiele gewinnen, und das wiederum gibt Moral". Um Mentalität auf dem Rasen umsetzen zu können, braucht es aber auch die nötige Kraft und Fitness. Und beides bringt die bestens austrainierte Hoffenheimer Mannschaft in diesem Herbst im Überfluss mit.

Die TSG kann bis in die letzte Minute der Nachspielzeit Laufarbeit und Tempo zusetzen, hat immer wieder Spiele in der Schlussphase für sich entschieden: Beispielsweise bei den Bayern und gegen Schalke, bei Hertha BSC oder jetzt auch in Köln. "Die Jungs machen einen guten Job. Auch in Phasen, wo es nicht so läuft, wehren sie sich brutal und bleiben zusammen", freut sich Schreuder über die prima Entwicklung des Teams.

Die Kaderplanung

Stand jetzt haben Alexander Rosen, Direktor Profifußball, und sein Scouting-Team wieder beste Arbeit abgeliefert. Robert Skov, als Torschützenkönig der dänischen Liga geholt, spielt inzwischen einen formidablen Linksverteidiger, seine wuchtigen Freistöße sind gefürchtet. Ihlas Bebou und Sargis Adamyan überzeugen mit Schnelligkeit und Torgefahr, zünden regelmäßig auch als Joker.

Mit dem kräftigen Zentrumsstürmer Jürgen Locadia (drei Tore in den letzten drei Spielen) aus Brighton wurde ein passender Ersatz für den nach England verkauften Brasilianer Joelinton gefunden. Dazu kommt die Rückkehr von Nationalspieler Sebastian Rudy. Der von Schalke ausgeliehene Mittelfeldmann ist mit seiner Erfahrung und seinem filigranen Spiel längst wieder Seele und Taktgeber der TSG. Gespannt sein darf man auf den wiedergenesenen Mittelfeld-Malocher Diadie Samassekou. Der Zwölf-Millionen-Mann aus Salzburg gilt als "Königstransfer" der TSG, wurde aber wochenlang von einer Muskelverletzung ausgebremst.

Wie überhaupt der breit und ausgewogene zusammengestellte Kader immer wieder interessante Alternativen bietet und die von Alfred Schreuder gepflegte Rotation für Einsatz-Zufriedenheit sorgt. Und nach der Länderspielpause könnte die Laune im Kraichgau noch besser werden. Mit den Heimspielen gegen Mainz und Düsseldorf steht die TSG vor durchaus lösbaren Aufgaben.