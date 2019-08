Viele Leistungsträger haben die TSG Hoffenheim in diesem Sommer verlassen. Der dänische Rekord-Torschütze Robert Skov ist der erste namhafte Neuzugang. Kann er die Lücke schließen?

Ausgepowert von der Trainingseinheit in Zuzenhausen bei sonnigen 25 Grad schlendert Robert Skov vom Platz zu den wartenden Fans, um Autogramme zu geben und Selfies zu schießen. Gegenüber der Presse gibt der 23-jährige Neuzugang freundlich, schüchtern, aber offen Auskunft über seine Zukunft mit der TSG Hoffenheim und seine persönlichen Ziele.

933 Kilometer liegen zwischen Kopenhagen und Hoffenheim, zwischen Robert Skovs alter und neuer Heimat. Während des Trainings war die Aufregung groß um den neuen Spieler, der für eine geschätzte Ablösesumme von zehn Millionen Euro nach Deutschland wechselte. Mit dem FC Kopenhagen feierte er vergangene Saison 2018/19 die dänische Meisterschaft und hatte mit seinen 30 Toren in 34 Spielen maßgeblich Anteil am Erfolg seines alten Vereins.

Dauer 3:30 min Hoffenheims Neuzugang Robert Skov im Interview Robert Skov ist der aktuellste Neuzugang der TSG Hoffenheim. Im Interview mit SWR Sport gibt sich der Linksfuß aus Dänemark entspannt und spricht offen über seine sportliche und persönliche Zukunft.

Auf den Spuren der Champions-League-Sieger

"Es war sehr gut. Die Jungs und die Mitarbeiter haben mich herzlich willkommen geheißen. Ich bin sehr froh und stolz, hier zu sein", sagt Skov über seinen Empfang im Kraichgau. Nun muss er sich mit einer neuen Liga, mit neuen Gegnern und neuer Konkurrenz innerhalb der Mannschaft zurechtfinden. Kontrastreich ist auch der Wohnort-Wechsel: Während in Kopenhagen mehr als 600.000 Menschen wohnen, kommt das beschauliche Hoffenheim auf etwas mehr als 3.000 Bewohner. "Es ist eine andere Stadt, aber die Gegend um Heidelberg ist sehr schön", sagt der Offensiv-Mann über seine neue Heimat. "Ich liebe die Natur."

Die TSG Hoffenheim brachte in der Vergangenheit namhafte Spieler hervor, wie beispielsweise Roberto Firmino, der im Sommer mit dem FC Liverpool die Champions League gewann. Diese Erfolgsgeschichten sind es, die den Dänen in seiner Wechsel-Entscheidung bestärkt haben. "Die Schritte in meiner Karriere habe ich immer dazu genutzt, mich als Spieler und auch als Mensch weiter zu entwickeln. In Hoffenheim habe ich gemerkt, dass jeder den Verein voranbringen will", sagte Skov im Gespräch mit SWR Sport.

Trainer Schreuder froh über den Rekord-Torschützen

Sein neuer Coach Alfred Schreuder ist froh über sein dänisches Juwel: "Bisher geht es ihm sehr gut. Es ist klar, dass er ein sehr großes Talent ist und wir sind sehr froh, dass er bei uns ist", meint Schreuder.

Dauer 0:22 min Alfred Schreuder über Robert Skov: "Bisher sehr gut" Alfred Schreuder, Trainer der TSG Hoffenheim, über Robert Skov.

Natürlich werden durch seine bisherigen Spiele automatisch Ansprüche an seine Leistung bei Hoffenheim gestellt. Immerhin hat Skov in der letzten Saison den 21 Jahre alten Tor-Rekord von Schalke-Legende Ebbe Sand (29 Tore) geknackt. Der Linksfuß soll aber trotz seines starken Fußes nicht fest auf der linken Seite eingesetzt werden

Robert Skov: Der neue Robben?

"Wenn wir ihn angeschaut haben, dann hat er meistens auf der rechten Seite gespielt. Er ist ein typischer Spieler, der von rechts nach innen geht, seinen Raum findet und einen guten Abschluss hat", beschreibt Schreuder die Offensiv-Qualitäten von Skov, die ein wenig an die typischen Laufwege von Arjen Robben erinnern, der damit oft erfolgreich war.

Dauer 0:16 min Alfred Schreuder über Robert Skov: "Sehr gut Abschluss" Alfred Schreuder, Trainer der TSG Hoffenheim, über Robert Skov.

Kommende Woche Samstag (10.08.) könnte Robert Skov sein erstes Pflichtspiel für die TSG 1899 Hoffenheim machen. Dann spielt er mit seinem neuen Arbeitgeber im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers.