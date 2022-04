Nach Autounfall: Strafbefehl gegen Hoffenheims Samassekou

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Diadie Samassekou beantragt. Der Spieler der TSG Hoffenheim hatte im März einen Autounfall verursacht, bei dem eine Frau verletzt wurde.

"Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Neckargemünd haben zu dem hinreichenden Tatverdacht geführt, dass der beschuldigte Fahrer eines Lamborghini-Sportwagens am 09.03.2022 auf der Bundesstraße 45 zwischen Neckargemünd und Bammental einen Verkehrsunfall verschuldet hat, bei dem die Fahrerin eines Pkws leicht verletzt wurde", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag.

Amtsgericht Heidelberg entscheidet über Erlass des Strafbefehls gegen Samassekou

Samassekou werde vorgeworfen, er habe wegen "Unaufmerksamkeit, ungenügenden Sicherheitsabstands oder zu hoher Geschwingsigkeit" nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Über den Erlass des beantragten Strafbefehls muss nun das Amtsgericht Heidelberg entscheiden. Bis zu einem rechtskräftigen Schuldspruch gilt Samassekou als unschuldig.