Der 1. FC Kaiserslautern musste auswärts bei starken Würzburgern eine 0:2-Niederlage einstecken. Nach einer torlosen ersten Hälfte schlugen die Kickers im zweiten Durchgang zweimal zu, die Roten Teufel blieben offensiv zu harmlos.

In einer nicht nur sportlich sondern auch abseits des Platzes turbulenten Woche wechselte FCK-Trainer Boris Schommers seine Startelf auf drei Positionen: Hainault, Nandzik und Röser begannen für Hercher, Ciftci und Thiele. Nach vier Geister-Heimspielen in Folge stand am Dienstagabend in Würzburg wieder ein Auswärtsspiel für die Roten Teufel an – nur drei Tage, nachdem sich die Pfälzer am Samstag durch den 2:0-Erfolg gegen Chemnitz einen Sieben-Punkte-Abstand auf die Abstiegszone geschaffen hatten.

FCK beginnt gut, Würzburg wird stärker

Gegen den Tabellenfünften aus Würzburg begann der FCK mit Schwung, aber auch der Gastgeber startete offensiv ins Spiel. Der erste Torschuss gehörte dann nach einer Viertelstunde den Kickers, als Kaufmann zum Abschluss kam und Lennart Grill zu seiner ersten Parade gezwungen wurde. Nur eine Minute später verhinderte Dominik Schad den Führungstreffer der Würzburger, die jetzt besser im Spiel waren und den FCK tief in die eigene Hälfte drückten. Kaiserslautern kam kaum zu Chancen. Nach einer guten halben Stunde dann die erste gute Möglichkeit für Kaiserslautern: Anas Bakhat vergab allerdings aus aussichtsreicher Position. Torlos ging es in die Pause.

Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (0:0) Würzburger Kickers: Müller - Ronstadt (90.+1 Vrenezi), Hansen, Hägele, Kwadwo - F. Kaufmann, Sontheimer, Rhein (88. Gnaase), Herrmann (84. Hemmerich) - Pfeiffer (84. Breunig), Baumann (87. N. Hoffmann) 1. FC Kaiserslautern: Grill - D. Schad, Kraus, Hainault, Nandzik (76. Hercher) - Bakhat, Sickinger (62. Ciftci), Zuck - L. Röser (62. Thiele), Pick (76. Starke), Kühlwetter (81. Morabet) Schiedsrichter: Asmir Osmanagic (Stuttgart) Tore: 1:0 Herrmann (63.), 2:0 Sontheimer (75.) Gelbe Karten: Sontheimer (5), F. Kaufmann (5) / Kühlwetter (9)

Zweite Hälfte gehört klar Würzburg

In der zweiten Halbzeit machte Würzburg von Beginn an Druck und ließ Kaiserslautern kaum noch in Aktion treten. Nach mehreren guten Möglichkeiten fiel in der 62. Minute das verdiente 1:0 für die Kickers: Der Schuss von Herrmann wurde noch abgefälscht und schlug so unhaltbar im Tor der Lautrer ein. Die darauffolgenden Offensivbemühungen des FCK blieben ergebnislos, im Gegensatz zu den Chancen der Gastgeber: In der 74. Minute erhöhte Würzburg in Person von Patrick Sontheimer auf 2:0. Weil Kaiserslautern offensiv harmlos blieb und die Kickers eine Großchance auf das 3:0 nicht nutzten, blieb es bei dem verdienten 2:0-Sieg der Würzburger.

Für den FCK ist es bereits die achte Auswärtsniederlage in dieser Saison, die Roten Teufel bleiben in der Tabelle auf Platz 12. Der Sieben-Punkte-Abstand auf die Abstiegsränge kann sich am Mittwoch noch verringern. Am Samstag empfängt der FCK zuhause den KFC Uerdingen, einen ausführlichen Spielbericht und alle Interviews sehen Sie ab 17:30 Uhr in SWR Sport im SWR Fernsehen.