Wie FCK-Verteidiger Nikola Soldo durch Cartoons Deutsch gelernt hat

per Mail teilen

Nikola Soldo ist für ein Jahr vom 1. FC Köln an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und inzwischen voll in der Pfalz angekommen. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" spricht der Abwehrspieler über seinen Start auf dem Betze und warum die Roten Teufel so viele Gegentore kassieren.