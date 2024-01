Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es perfekt: Torwart Andreas Luthe verlässt in dieser Winter-Transferperiode den 1. FC Kaiserslautern. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Mit Torhüter Andreas Luthe verlässt ein weiterer Führungsspieler den 1. FC Kaiserslautern. Der 36-Jährige kehrt zu seinem Heimatverein VfL Bochum zurück. Dort soll Luthe die Nummer zwei hinter Stammkeeper Manuel Riemann werden.

Andreas Luthe spielte 15 Jahre in Bochum

Für Luthe schließt sich mit der Rückkehr zum VfL Bochum ein Kreis. Der Torhüter wurde im dortigen Nachwuchs ausgebildet, schaffte den Sprung zu den Profis und spielte insgesamt 15 Jahre (2001-2016) in Bochum, ehe er nach Augsburg wechselte. Von 2020 bis 2022 stand er für Union Berlin zwischen den Pfosten, eher der Wechsel auf den Betzenberg folgte.

Nach Terrence Boyd geht ein weiterer Führungsspieler

Der Torwart machte in seiner ersten Saison beim FCK 31 Ligaspiele und wurde zum Leistungsträger. Seine Position galt auch vor dieser Saison als sicher. Doch Luthe flog am zweiten Spieltag im Spiel beim FC Schalke 04 (0:3) wegen einer Notbremse vom Platz. Anschließend schlug die Stunde von Julian Krahl. Der 23-Jährige bewährte sich und blieb im Tor der Pfälzer. Aber obwohl Luthe sportlich zuletzt keine Hauptrolle mehr spielte, galt er als wichtiger Mann in der Kabine. Nun endet das Kapitel 1. FC Kaiserslautern vorzeitig. Der erfahrene Profi wird dem FCK fehlen, genauso wie Terrence Boyd, den es jüngst zum SV Waldhof zog.

Robin Himmelmann beerbt Andreas Luthe

Als Ersatz für Luthe kommt Robin Himmelmann auf den Betzenberg. Der Neue mit der Rückennummer 32 der Roten Teufel kann schon Einiges an Erfahrung vorweisen. Von seiner ersten Station im Herrenbereich bei Rot-Weiss Essen ging es über den FC Schalke 04 ans Millerntor. Beim FC St. Pauli erlebte Himmelmann sein Zweiligadebüt und bisher die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Nach seiner Zeit beim Kiezklub sammelte er noch internationale Erfahrung beim KAS Eupen in der belgischen Jupiler Pro. Zuletzt lief der 34-Jährige in der Rückrunde der vergangenen Saison neunmal für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga auf.

"Mit dem Abgang von Andreas Luthe, dem wir für seinen Einsatz im Trikot des FCK danken und für seine weitere Zukunft alles Gute wünschen, war für uns klar, dass wir unser junges Torwartteam um einen erfahrenen und gestandenen Spieler ergänzen wollen. Wir freuen uns, mit Robin einen Spieler gefunden zu haben, der dieses Anforderungsprofil erfüllt", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zur Verpflichtung.

Robin Himmelmann im Einsatz für Holstein Kiel picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Mein Fokus liegt darauf, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen"

"Vor zwölf Jahren habe ich mein Bundesligadebüt auf dem Betze gefeiert und jetzt bin ich wieder hier - solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Mein Fokus liegt darauf, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam so erfolgreich wie möglich zu sein“, äußerte sich Himmelmann.