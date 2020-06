Der 1. FC Kaiserslautern steht aktuell auf Tabellenplatz zwölf. Es sind "nur" sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der für die Aufstiegsspiele berechtigt. Noch ist der Aufstieg für die Pfälzer nicht vom Tisch. Darüber sprechen will aber niemand.

Was wäre, ...wenn der FCK in dieser Saison nicht elf Mal unentschieden gespielt hätte, sondern stattdessen beispielweise fünf dieser elf Partien irgendwie doch noch gewonnen hätte? Dann hätten die Pfälzer jetzt - genauso wie der nächste Gegner, Tabellenführer MSV Duisburg - auch 51 Punkte. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die entscheiden. Eine Fußspitze, eine schnelle Bewegung in die richtige Richtung, eine Vorahnung wohin der Ball abprallen könnte.

Im Niemandsland der Tabelle

Fakt ist: Der MSV hat in dieser Saison neun Mal verloren. Genauso häufig wie die Roten Teufel. Es sind diese undankbaren Unentschieden, die den Unterschied zwischen Platz eins und Platz zwölf ausmachen. Kaiserslautern hat einfach fünf Mal häufiger Unentschieden gespielt als Duisburg und steht nun im Niemandsland der Tabelle. Sieben Punkte nach oben - acht nach unten. Duisburg hingegen ist anscheinend auf dem Weg in Richtung 2. Bundesliga.

Doch FCK Trainer Boris Schommers will sich mit Statistiken dieser Art wenig auseinander setzen: "Vielleicht macht es die Qualität aus, vielleicht auch das Glück. [...] Was es ausmacht, ist mir im Prinzip relativ egal."

Hat der FCK sogar noch Aufstiegschancen?

Über mögliche Aufstiegschancen will am Betzenberg niemand reden. Das verbiete die Situation und der Tabellenplatz. Dennoch: Eine Serie, wie zuletzt vor Weihnachten (damals gewannen die Pfälzer fünfmal in Folge), könnte den FCK ganz nahe an die Aufstiegsplätze ran katapultieren. Wichtig ist in so einer Saisonphase: Ziele formulieren! Nicht zwingend öffentlich, aber deutlich und klar. Sich im Mannschaftsverbund auch mal erlauben, groß zu denken. So entsteht die Vorstellung, wie das vermeintlich Unmögliche doch möglich werden kann. So könnten Mut und Kräfte freisetzen werden, die unter den aktuell, durch die Corona-Pandemie so verschobenen Verhältnissen, den Unterschied ausmachen würden.

Tabellenführer Duisburg schwächelt

Duisburg ist in der Rückrunde nur Mittelmaß. Lediglich drei Siege stehen für die Zebras zu Buche. Der FCK hat allein aus den letzten drei Spielen sieben Punkte eingefahren. Stellt sich die Frage wer bei diesem Spiel am Betzenberg (Mittwoch, 20:30 Uhr) eigentlich der Favorit ist. Coach Schommers: "Unser Ziel ist erst einmal, dass wir aus dem Jena-Spiel gelernt haben. Nämlich eine konstant gute Leistung abzurufen. Die werden wir gegen den Tabellenführer auch brauchen."

Noch kann sich der FCK in dieser Saison maximal 24 Punkte erkämpfen. Eine einfache Rechnung: Acht Siege aus acht Spielen. Vielleicht kommen dann noch zwei Bonusspiele, also Relegationsspiele, dazu. Denn der Relegationsplatz drei ist aktuell von den Pfälzern nur sieben Zähler entfernt. Also: Was wäre, wenn? Diese Frage muss erlaubt sein!