Marco Antwerpen: "Der FCK ist eine Bereicherung für den deutschen Fußball"

Vor den beiden Relegationsspielen im Mai 2022 wurde Trainer Marco Antwerpen beim 1. FC Kaiserslautern freigestellt. Seitdem ist es ruhig geworden um den 52-Jährigen. Mit SWR Sport hat er jetzt exklusiv gesprochen.

"Aktuell geht es mir sehr gut und ich verfolge aufmerksam den nationalen und internationalen Fußball" sagt Marco Antwerpen im Gespräch mit SWR Sport am Telefon. Er lebt in der Nähe von Münster, hatte nach einer intensiven und auch stressigen Zeit in Kaiserslautern jetzt viel Zeit runterzukommen, zu reflektieren und Kräfte zu sammeln. Nachdem Antwerpen viel Urlaub gemacht hat, ist der ehemalige FCK-Trainer jetzt wieder in den Stadien der ersten vier deutschen Ligen unterwegs, schaut Fußball, bleibt am Ball.

"Meine Akkus sind komplett aufgeladen. Und und dementsprechend kann sich der nächste Verein auf einen hochmotivierten und energiereichen Trainer freuen", sagt Antwerpen, der seit seiner Freistellung beim FCK im Mai 2022 keinen Verein mehr trainiert hat.

Beim FCK war die schönste Zeit seiner Trainerkarriere

Marco Antwerpen denkt vor allem positiv an seine Zeit in Kaiserslautern zurück, "weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit meiner Arbeit Mitarbeiter, Sponsoren und Fans überzeugen konnte. Und dass wir den richtigen Fußball gespielt haben, der zum 1. FC Kaiserslautern passt".

Wenn er den FCK jetzt beobachtet - den er genauso verfolgt wie die anderen Mannschaften in den ersten vier Ligen, wie er sagt - dann, so Antwerpen, sieht er, dass er und sein Team etwas mit auf den Weg gebracht haben in Kaiserslautern. Auch wenn es immer weniger wird, gibt es noch immer einzelne Kontakte zu Spielern und ehemaligen Weggefährten in der Pfalz. Bei den Anhängern des FCK war Antwerpen beliebt, für viele kam seine Freistellung kurz vor den Relegationsspielen 2022 überraschend. Die Entscheidung von FCK-Boss Thomas Hengen wurde damals viel diskutiert.

"Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich am besten die letzten drei Spiele noch gewonnen, dann wären wir alle sehr glücklich gewesen."

Überraschung war bei Antwerpen nicht ganz so groß

Für Antwerpen allerdings war die Entscheidung des Vereins weniger überraschend. "Manchmal war es auch schon ein bisschen absehbar, dass vielleicht das Ende in Kaiserslautern gekommen ist, weil mit mir auch keine Vertragsverhandlungen für die 3. Liga geführt wurden", erklärt er. Das sei damals auch Thema in der Mannschaft gewesen und Antwerpen hätte sich gewünscht, dass das anders gehandhabt worden wäre. Trotzdem bleibt: "Ich schaue auf eine positive Zeit zurück."

Die erfolgreiche Zeit von Marco Antwerpen

In dieser Zeit hat Marco Antwerpen den FCK vor dem Absturz gerettet. Der Verein stand Anfang des Jahres 2021 an der Schwelle zu den Abstiegsplätzen der 3. Liga, hatte unter Ex-Coach Jeff Saibene nur 21 Punkte in 22 Spielen geholt. Antwerpen gewann zum Einstand das Derby gegen Waldhof Mannheim. Zwar rutschen die Roten Teufel danach tatsächlich noch auf die Abstiegsplätze ab, irgendwann aber fing sich das Team und Antwerpen beendete seine erste Saison mit der FCK-Mannschaft auf Platz 14.

Was danach kommt, ist Geschichte. Eine Saison, in der der FCK Startschwierigkeiten hatte, in der ein 0:0 gegen Waldhof Mannheim die Wende einleitete und in der danach so ziemlich alles passte. Kaiserslautern spielte oben mit, stand lange auf dem direkten Aufstiegsplatz hinter Magdeburg. Bis die letzten drei Saisonspiele allesamt verloren wurden und es "nur" für den Relegationsplatz reichte. Und der Verein sich dann, direkt vor den beiden Relegationsspielen gegen Dresden, von Antwerpen trennte. Nachfolger Dirk Schuster stieg anschließend mit dem FCK auf und ist seit dem erfolgreich mit den Pfälzern in der 2. Liga

"Ja, Fußball ist schon manchmal auch ein undankbares Geschäft!"

Marco Antwerpen hat das jetzt alles verdaut. Das brauchte seine Zeit. Fußball sei eben manchmal auch ein undankbares Geschäft, bestätigt er. Aber auch heute noch ist der FCK schon in seinen Gedanken: "Ja, man denkt schon mal drüber nach, dass man die Möglichkeit hätte, in der 2. Liga Trainer zu sein. Ich glaube ja, das ist ja auch mein Ziel, was ich habe, und da möchte ich auch unbedingt wieder hinkommen."

Trotzdem, so Antwerpen, gönnt er dem FCK den Erfolg absolut. "Wenn ich sehe, was da für eine Stimmung herrscht, was da für Spiele abgeliefert werden, dann ist es ja schon so, dass der Verein eine absolute Bereicherung für den deutschen Fußball ist."

Marco Antwerpen ist bereit, an die Seitenlinie zurückzukehren

Beim FCK ist seine Zeit vorbei, aber Marco Antwerpen will gerne wieder als Trainer arbeiten. "Ich bin nach allen Seiten offen." Er möchte einen ambitionierten Verein coachen, verfolgt die ersten vier deutschen Ligen intensiv, hat aber auch einen Blick ins Ausland. "Und ich kann ja nicht nur relativ schnell erfolgreich sein, sondern ich kann auch eine Mannschaft aufbauen. Und das haben wir in Kaiserslautern eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Jetzt will er wieder angreifen. Und hofft dann auf eine genauso erfolgreiche Zeit, wie mit dem FCK.