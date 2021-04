per Mail teilen

Es ist angerichtet für den FCK. Mit einem Heimspiel-Sieg gegen den Tabellenletzten aus Unterhaching könnten die Roten Teufel die Abstiegsplätze verlassen. Damit käme man dem Klassenerhalt ein großes Stück näher.

Seit fünf Spielen ist der FCK ungeschlagen und zeigt damit einen deutlichen Aufwärtstrend im Abstiegskampf. Gegen die SpVgg Unterhaching, das Schlusslicht der Drittliga-Tabelle, wäre alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung für den FCK. Der Druck ist groß, aber die Mannschaft hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie es ernst meint. Das spüren auch die Fans, die sich verstärkt hinter ihr Team stellen.

Fan-Rückhalt für die Roten Teufel

Dieser Rückhalt kommt trotz fehlender Zuschauer im Stadion auch bei den Spielern an. Mit einer Spruchband-Aktion beim Heimspiel gegen Halle fing es an. Online geht es direkt weiter: Mittelfeldspieler Tim Rieder ist dankbar über das digitale Fan-Echo, das dort zu spüren ist.

"Da merkt man schon, dass hier eine gewaltige Fan-Base hinter dem Verein steht. Jeder Spieler auf dem Platz möchte den Fans was zurückgeben und die Liga halten." Tim Rieder (Mittelfeldspieler FCK)

Die Zahlen sprechen für den FCK

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es den Spielern vom Betzenberg gelingen könnte, die Fans für ihren Zuspruch mit drei Punkten zu belohnen. Unterhaching ist einsames Schlusslicht der dritten Liga, hat sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und in diesem Jahr erst ein Spiel gewonnen. Unterschätzen darf man die SpVgg jedoch nicht. Denn der letzte Sieg gelang gegen keinen geringeren als Dynamo Dresden. Das Auswärts-Hinspiel verlor Kaiserslautern mit 0:2.

Anas Ouahim gesperrt

Chefcoach Antwerpen muss im Spiel gegen die Unterhachinger auf Anas Ouahim verzichten. Beim enttäuschenden 2:2 gegen Duisburg hatte der Mittelfeldspieler seine fünfte Gelbe Karte hinnehmen müssen. Fraglich bleibt auch, ob Kevin Kraus nach seiner Verletzung wieder zum Einsatz kommen kann.

Totgeglaubte leben länger

Tim Rieder ist optimistisch, dass der Klassenerhalt zu meistern ist: "Wir sind voll im Saft." Er glaubt fest an einen Sieg gegen Unterhaching, um die Abstiegszone zu verlassen.

"Jeder hat gemeint, dass wir eigentlich schon sicher abgestiegen sind. Wir haben aber gezeigt, dass wir leben." Tim Rieder (Mittelfeldspieler FCK)

Motivation, Durchhaltevermögen und Kampfgeist. Eigenschaften, die der FCK dringend braucht, um im Abstiegskampf zu bestehen. An Rückhalt durch die Fans wird es nicht mangeln. Das Feuer der Betze-Buben brennt wieder. Die Roten Teufel treten an: zum Kampf in der Abstiegshölle.