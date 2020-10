Zweimal Unentschieden in der 3. Liga. Das ist die Bilanz von Jeff Saibene, dem neuen Trainer des 1. FC Kaiserslautern, in den ersten beiden Spielen seit seinem Amtsantritt. Jetzt soll ausgerechnet gegen den amtierenden Drittliga-Meister Bayern München II der erste Sieg gelingen.

Mit einem Sieg im Rücken fährt der 1. FC Kaiserslautern zum Gastspiel beim FC Bayern München II (Samstag, 14 Uhr). Das 3:0 im Südwest-Verbandspokal beim Sechstligisten TuS Marienborn ist zwar nicht der Maßstab, aber immerhin. Vom sportlichen Stellenwert war das wohl eher ein erfolgreiches Trainingsspielchen. Erkenntnisse über das wahre Leistungsvermögen der Mannschaft von Trainer Saibene sind entsprechend begrenzt. Da taugt schon eher die zweite Halbzeit im Derby vor einer Woche gegen Waldhof Mannheim.

Hellwach statt Schlafmodus

Als Coach Saibene im Duell mit dem Mainzer Stadteilklub Marienborn seine Mannschaft in der Halbzeitpause mit einer lauten Ansprache aus der Lethargie gerissen hatte, zeigt der FCK eine deutliche Leistungssteigerung. So müsste man in München von Beginn an spielen, dann wäre dort vielleicht wirklich etwas zu holen. "Wir müssen von Anfang an wach sein und jeden Zweikampf so angehen, als wäre es der letzte", sagt FCK-Neuzugang Daniel Hanslik.

Auswärts spielen wie zu Hause

Selbstbewusstsein fordert auch Saibene von seiner Mannschaft, die auswärts genauso spielen soll wie zu Hause. Der Trainer will von seinen Spielern einen mutigen Auftritt, auch wenn die bisherige Auswärtsbilanz eher dagegen spricht. "Wir fahren da hin um zu gewinnen. Die Münchner sind eine spielstarke Mannschaft, aber wir wollen dagegenhalten und gewinnen", gibt der Luxemburger die Marschrichtung vor.

In München muss Saibene verletzungsbedingt auf Anas Bakhat, Nicolas Sessa, Alexander Winkler und Hikmet Ciftci verzichten. Bei Winkler hofft der Trainer, dass der Innenverteidiger nach seinem Rippenbruch in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Angreifer Marvin Pourié ist dagegen nach einer Knieverletzung wieder einsatzbereit und steht für die Partie zur Verfügung.

Sieg als Schlüsselerlebnis

Ein Sieg in München wäre vielleicht das Schlüsselerlebnis, das der FCK einfach mal bräuchte. "Siege sind das Wichtigste. Sie geben Selbstvertrauen und man kann in Ruhe weiterarbeiten", sagt Saibene vor der Partie im Grünwalder Stadion. Die Bayern haben einige Spiele in der Sommerpause abgegeben oder zu den Profis befördert. Die Mannschaft hat mit dem Meisterteam nicht mehr viel gemein. Die neue Elf muss sich auch erst finden, so die Analyse von Saibene, und genau darin sieht er auch auch eine Chance für den FCK.