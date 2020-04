per Mail teilen

Ist das die finanzielle Rettung für den hoch verschuldeten 1. FC Kaiserslautern? Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag den Weg frei gemacht. Wenn ein Verein in der laufenden Saison der dritten Liga einen Insolvenzantrag stellt, dann muss er keinen Punktabzug mehr befürchten.

Bisher war in der DFB-Spielordnung für den Fall einer Insolvenz ein 9-Punkte-Abzug obligatorisch. Für den 1. FC Kaiserslautern hätte das den Abstieg in die Regionalliga bedeuten können. Jetzt könnte der FCK mit dem Schuldenschnitt durch eine Planinsolvenz zu einem großen Gewinner der Corona-Krise werden.

Die Probleme der Lauterer sind bekannt: rund 12 Millionen Euro fehlen für die neue Drittliga-Lizenz, der Schuldenstand des Vereines liegt bei rund 20 Millionen Euro. Nach SWR-Informationen reicht das Geld des FCK, erst recht wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen, nicht aus, das operative Geschäft bis zum Saisonende zu finanzieren. Die akute Insolvenzgefahr begleitet den FCK schon seit dem Abstieg in die 3.Liga. Die neuen Verantwortlichen des 1.FC Kaiserslautern, die den Verein in dieser Kenntnis im Dezember 2019 übernommen haben, diskutieren deshalb momentan über eine sogenannte Planinsolvenz.

Eine Planinsolvenz hätte viele Vorteile für den FCK

Diese Planinsolvenz, juristisch korrekt heißt sie Eigenverwaltung, hätte viele Vorteile: Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt könnte mit Unterstützung eines Insolvenzverwalters, der dann die Position eines "Sachwalters" hätte, im Amt bleiben, die FCK Kapitalgesellschaft würde bestehen bleiben, auch die Spielerverträge könnten ihre Gültigkeit behalten. Im schlechtesten Fall könnte es aber passieren, dass der Sachwalter doch einige Spieler kündigen muss, um den Gesamtverein zu erhalten.

Der FCK wäre einen Großteil seiner 20 Millionen Euro Schulden los. Wie der Name schon sagt, ist für diese Form der Insolvenz ein Plan nötig. Aber ein konkreter Insolvenzplan ist derzeit nicht seriös erstellbar. Zu viele Dinge sind noch unklar. Wird die Saison in der dritten Liga überhaupt zu Ende gespielt? Wenn ja, gibt es tatsächlich Zuschauereinnahmen oder doch Geisterspiele? Wie reagieren die Sponsoren, wollen sie tatsächlich ihr Geld zurück? Oder die Dauerkarteninhaber, wollen sie die möglicherweise fehlenden Spiele zurück erstattet haben?

Planinsolvenz erfordert enormes Management-Geschick

Eine Planinsolvenz ist keine simple Lösung, keine schnelle Radikalkur. Für die Geschäftsführung des 1. FC Kaiserslautern ist es ein Tanz auf der Rasierklinge. Den richtigen Zeitpunkt für die Planinsolvenz zu erwischen, nicht in die Zahlungsunfähigkeit und damit die Regelinsolvenz hinein zu rutschen. Das erfordert enormes Management-Geschick. Und die Sanierung des Vereins darf nicht offensichtlich aussichtslos sein, denn das ist für die Planinsolvenz die unabdingbare Voraussetzung.

Außerdem muss die Zustimmung der Gläubiger in einer Forderungshöhe von mindestens 50 Prozent vorliegen. Obwohl für sie wahrscheinlich nur Beträge im einstelligen Prozentbereich übrig bleiben werden. Für den Haupt-Kreditgeber Quattrex, der dem FCK acht Millionen Euro geliehen hat, könnte das bedeuten, dass er auf mehr als sieben Millionen Euro verzichten müsste. Fakt ist: der FCK ist durch die DFB-Amnestie in keiner schlechten Verhandlungsposition. Stimmen die Gläubiger nicht zu, bekämen sie bei einer Regelinsolvenz keinesfalls mehr, oder möglicherweise gar nichts.

Potenzieller FCK-Investor Flavio Becca könnte zu Verlierern zählen

Auch der potenzielle FCK Investor Flavio Becca könnte zu den Verlierern gehören. Er bürgt für einen 2,6 Millionen Euro Kredit, den der FCK bei der Stadtsparkasse Kaiserslautern aufgenommen hat. Seine Ankündigung, diese Bürgschaft in Eigenkapital umzuwandeln, hat Becca bisher nicht vollzogen. Doch damit läuft der Luxemburger Baulöwe Gefahr, bei einer Planinsolvenz des FCK die Bürgschaft zahlen zu müssen und sein Geld zu verlieren.

Und die FCK-Fans? Die haben über eine Fananleihe rund drei Millionen Euro in ihren Lieblingsverein gesteckt, um ihm die Lizenz für die laufende Saison zu retten. Auch dieses Geld stünde bei einer Planinsolvenz auf der Kippe. Ob es Möglichkeiten gibt, das Geld der Fans und Mitglieder in irgendeiner Form zu erhalten, wird nach SWR-Informationen zur Zeit vom FCK geprüft. Komplizierte Rechtslage, Ergebnis offen.

Der 1. FC Kaiserslautern stand vor dem Aus. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem der FCK 120 Jahre alt wird, in dem Fritz Walter und die nach ihm benannte WM-Arena ihren 100. Geburtstag feiern, drohte der Traditionsverein von der deutschen Fußball-Landkarte zu verschwinden. Jetzt könnte ihn das Corona-Virus möglicherweise retten, sogar einen Neuanfang ohne Schulden ermöglichen. Verrückte Fußballwelt.