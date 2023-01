Mittelfeldspieler Marlon Ritter hat seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern langfristig verlängert. Das gab der Verein vor dem Abflug ins Trainingslager nach Belek bekannt.

Der 28-Jährige wechselte im Sommer 2020 vom SC Paderborn zum 1. FC Kaiserslautern und hat sich seitdem zu einer Konstante im Mittelfeld entwickelt. In seiner bisherigen Zeit bei den Roten Teufeln stand der gebürtige Essener in 66 Drittligaspielen (zehn Tore, sieben Vorlagen), den beiden Relegationsspielen zum Zweitligaaufstieg sowie in der Hinrunde der 2. Bundesliga in allen 17 Saisonspielen (sechs Torvorlagen) auf dem Platz.

Hengen über Ritter: "Stütze mit Betze-DNA"

"Wir sind sehr froh, dass wir eine weitere wichtige Stütze unseres Spiels mit Betze-DNA langfristig an den FCK binden konnten und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen Ziele erreichen können", freut sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über die Vertragsverlängerung. Die Laufzeit des neuen Vertrages gab der Club nicht bekannt.

Ritter hat mit dem FCK "noch einiges vor"

"Ich fühle mich sehr wohl in Kaiserslautern, hier passt alles. Wir haben eine tolle Mannschaft mit guten Jungs und ich habe mit dem FCK noch einiges vor", sagte Ritter nach der Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier.