per Mail teilen

Die 0:4-Niederlage von Drittligist 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Berlin wurde von einer schweren Verletzung Felix Götzes überschattet. Der 23-Jährige erlitt einen Haarriss im Schädel und liegt auf der Intensivstation.

Es läuft die 71. Minute im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Der Ball fliegt nach einem Abschlag von Lauterns Torwart Matheo Raab auf Höhe der Mittellinie hoch durch die Luft. Lauterns Felix Götze steigt zum Kopfball nach oben, wird aber plötzlich von hinten von der Stirm seines Teamkollegen Marvin Senger wuchtig an der Schläfe gerammt. Der 23-Jährige Götze sackt sofort zusammen und krümmt sich vor Schmerzen am Boden. Die umstehenden Spieler und auch Schiedsrichter Konrad Oldhafer reagieren schnell und winken Richtung Sanitäter.

Die Ersthelfer laufen sofort mit Trage aufs Spielfeld. Für Lauterns Philipp Hercher offensichtlich nicht schnell genug. Er packt mit an, damit die Trage schneller bei seinem Mitspieler ankommt. Etliche der mitgereisten FCK-Fans skandieren Götzes Namen. Mehrere Minuten checken die Sanitäter den Gesundheitszustand Götzes, dann wird er vom Platz getragen und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

"Das nimmt einen mit"

Lautern-Coach Marco Antwerpen sagte nach dem Spiel über den Bruder des 2014-Weltmeisters Mario Götze: "Wenn man sowas sieht, nimmt einen das natürlich mit. Der Junge war nicht mehr richtig ansprechbar. Aber wir hoffen natürlich, dass es nicht allzu schlimm ist."

Am Abend teilte der Verein dann mit, dass bei Felix Götze ein Haarriss im Schädel diagnostiziert wurde. Er befindet sich zur weiteren Beobachtung und Untersuchung auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Es gehe ihm angesichts der Umstände soweit gut.