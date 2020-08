Der 1. FC Kaiserslautern hat sich zum Gewinn des Südwest-Pokals gezittert und damit den erwarteten Einzug in den DFB-Pokal geschafft. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Samstag in Pirmasens im Finale gegen den Fünftligisten Alemannia Waldalgesheim nach 120 torlosen Minuten erst im Elfmeterschießen mit 5:3 durch.

FCK lässt Torchancen ungenutzt

Dabei hätte der FCK vor rund 400 Zuschauern schon in der regulären Spielzeit alles klar machen müssen. Denn das Schommers-Team dominierte die Partie. Doch der Oberligist hielt dagegen und die Lauterer nutzten ihre Chancen nicht: In der zweiten Minute vergab Florian Pick eine gute Möglichkeit, kurz vor der Pause war es Elias Huth.

Röser vergibt Elfmeter



In der zweiten Halbzeit erhöhten die Roten Teufel noch einmal den Druck. Doch immer wieder scheiterten sie an Alemannia- Torhüter Pasquale Patria. So auch in der 74. Minute als der FCK die größte Chance zur Führung hatte: Der kurz zuvor eingewechselte Mohamed Morabet war im Strafraum zu Fall gebracht worden und der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Doch Lucas Röser scheiterte am überragenden Alemannia-Torwart Patria, genauso wie Florian Pick im Nachschuss. "Wir haben gefühlt zehn hundertprozentige Torchancen vorne, wir haben aber das Ding nicht gemacht", sagte Boris Schommers nach der Partie und ärgerte sich über die vergebenen Möglichkeiten.

Elfmeterschießen sorgt für Entscheidung



In der Verlängerung war Lautern das klar bessere Team und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Ein Tor gelang Schommers Team aber trotzdem nicht. So ging es ins Elfmeterschießen, wo der FCK die besseren Nerven hatte- und Glück: Während der Versuch von FCK-Neuzugang Alexander Winkler vom Innenpfosten noch über die Torlinie ging, brallte der darauffolgende Schuss von Michael Widera am Pfosten ab. Den entscheidenden letzten Elfmeter verwandelte Kapitän Sickinger dann souverän zum 5:3. In der 1. Pokal-Hauptrunde treffen die Roten Teufel am zweiten September-Wochenende auf den Zweitligisten Jahn Regensburg.