Serie: Die Sensations-Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern

Die Sensations-Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern jährte sich am 02. Mai 2023 zum 25. Mal. SWR Sport blickt in einer dreiteiligen Serie auf das einzigartige Ereignis zurück. Ein Überblick.

Als Aufsteiger schaffte der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1997/1998 das scheinbar Unmögliche - und wurde Deutscher Meister. Die wohl größte Sensation in der Geschichte der Bundesliga. Ein historisches Ereignis, das in Zeiten des vollständig kommerzialisierten Profifußballs in Deutschland wahrscheinlich einzigartig bleiben wird. Doch bis der FCK am 02. Mai 1998 jubeln durfte, lag eine bewegte Zeit hinter dem Klub. SWR Sport blickt in einer dreiteiligen Serie zurück auf das "Wunder vom Betzenberg".

Tipp Die Dokumentation "Das teuflische Wunder des FCK – ein Aufsteiger wird Deutscher Meister" ist seit dem 29. April 2023 in der ARD Mediathek abrufbar. Der Podcast "Das teuflische Wunder des 1. FC Kaiserslautern" wird am 9. Mai 2023 in der ARD Audiothek veröffentlicht und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Die Roten Teufel zwischen Hölle und Himmel

In Teil eins geht es um eine emotionale und verrückte Woche im Mai 1996. Die Roten Teufel stiegen damals erstmalig aus der Bundesliga ab. Der Klub sowie die gesamte Pfalz lagen am Boden. Doch in der Tristesse entstand gleichzeitig ein neuer Geist, der sich eine Woche später mit dem DFB-Pokalsieg gegen den Karlsruher SC in einer absoluten Aufbruchsstimmung manifestierte.

"König Ottos" triumphale Rückkehr nach München

In Teil zwei der Serie ist Otto Rehhagel der Protagonist. Der Star-Trainer, wenige Monate zuvor beim FC Bayern München geschasst, wurde von "Atze" Friedrich überzeugt, den FCK zurück in die Bundesliga zu führen - was Rehhagel gelingen sollte. In der deutschen Eliteklasse kam es gleich am ersten Spieltag zum Duell mit dem deutschen Rekordmeister - und Rehhagel wurde endgültig zu "König Otto".

Als der 1. FC Kaiserslautern Fußballgeschichte schrieb

Der Rest ist Geschichte - und genau darum geht es im letzten Teil der Serie. Beflügelt vom sensationellen Auftaktsieg surfte der FCK auf einer nicht enden wollenden Euphoriewelle durch die Saison und schaffte das schier unglaubliche - Deutscher Meister als Aufsteiger.

Ein Fußball-Wunder, das keiner je vergessen wird, der damals dabei war. Die Pfälzer düpierten vor 25 Jahren die Fußball-Elite, schrieben Geschichte und wurden allesamt zu Helden.