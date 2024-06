Nächster Neuzugang: FCK holt Florian Kleinhansl vom VfL Osnabrück

Der FCK bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Nach Luca Sirch von Lokomotive Leipzig steht nun der zweite externe Neuzugang fest.

Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Defensive mit Florian Kleinhansl. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger spielte zuletzt beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück und wechselt ablösefrei zum viermaligen Meister.

"Florian ist ein dynamischer Linksverteidiger, der als junger Spieler schon viel Spielpraxis und Erfahrung im Profibereich sammeln konnte. Er ist ein Spielertyp, der Entwicklungspotential besitzt", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über den gebürtigen Schwaben, der bisher in 73 Drittligapartien und 33 Zweitligaspielen auf dem Platz stand und unter anderem beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde.

Luca Sirch kommt aus Leipzig zum FCK

Zuletzt hatte der FCK bereits Luca Sirch verpflichtet. Der 24-Jährige stand zuletzt beim Regionalligisten Lokomotive Leipzig unter Vertrag. Sirch ist gelernter Innenverteidiger, entwickelte sich aber in seinen vier Jahren in Leipzig zu einem Mittelfeldspieler, der auch Torgefahr ausstrahlt.

Hengen traut dem Neuzugang zu, sich am Betzenberg zu etablieren. "Luca Sirch hat sich in seinen vier Jahren in Leipzig mit guten Leistungen ins Blickfeld gespielt. Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. Er zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld auflaufen", so der FCK-Geschäftsführer.

Leon Robinson und Fabian Heck steigen beim FCK auf

Auch vereinsintern hat der FCK nach der Verpflichtung von Trainer Markus Anfang die Weichen gestellt. So steigen der bisherige U21-Kapitän Leon Robinson und der Torhüter der U19, Fabian Heck, in den Lizenzspielerkader auf.

Darüber hinaus hat Daniel Hanslik seinen Vertrag verlängert. Der Angreifer, der lange einen schweren Stand am Betzenberg hatte, wurde im Abstiegskampf der vergangenen Saison zu einem wichtigen Pfeiler des Teams.