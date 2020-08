Bei Sonnenschein und 30 Grad startete der 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mittendrin die Neuen, aber auch Florian Pick, der den FCK verlassen will.

Bestens gelaunt marschierten Trainer Boris Schommers und seine 21 Spieler zum Trainingsplatz. Endlich wieder Fußball auf dem Betzenberg, wenn auch erstmal nur in Übungsform. Doch kurz vor Ende der Einheit hatte der FCK-Coach einige Sorgenfalten auf der Stirn. Nicolas Sessa, einer von drei Neuzugängen, musste das Training verletzt abbrechen. Der Mittelfeldspieler war im Rasen hängengeblieben und hatte sich dabei das rechte Knie verdreht. Schommers hofft, dass die Verletzung glimpflich verläuft. Vor der Schrecksekunde forderte der 42-Jährige seine Mannschaft in mehreren Übungsteilen auf dem Platz. Es kribbelt auch beim Trainer, der mit dem Roten Teufeln zum ersten Mal in eine Saisonvorbereitung geht: "Zum ersten Mal können wir auf die Kader-Situation so Einfluss nehmen, wie wir uns das im Trainerteam vorstellen. Wir wollen diese Mannschaft weiterentwickeln. Da bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen werden."

Der FCK will ein Topteam der 3. Liga werden

Auf ein klares Saisonziel wollte sich Schommers am Donnerstag nicht festlegen lassen. Das sei ihm jetzt noch zu früh. "Wir haben eine konstante Rückrunde gespielt aber gegen die Topteams der Liga verloren. Und unser Anspruch muss und soll es sein, ein Topteam der Liga zu sein." Das Wort Aufstieg vermied der FCK-Coach dabei bewusst. Er will vor allem Konstanz in die Leistung seiner Profis bekommen.

Das wird er wohl ohne die bisherigen Stammkräfte Christian Kühlwetter und Florian Pick tun müssen. Offensivmann Pick hatte am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison noch deutlich gegenüber SWR Sport seine Wechselabsichten zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim erklärt. Auch Teamkollege Christian Kühlwetter wird mit den Schwaben in Verbindung gebracht. Bei einem entsprechenden Angebot könnten beide den Verein verlassen.

Wunsch nach mehr Ruhe im Verein

Der Streit in der Führungsebene ging auch an Trainer und Profis nicht spurlos vorbei. Boris Schommers verfolgte während der Sommerpause intensiv die Investorensuche samt Querelen im Aufsichtsrat. "Ich habe den großen Wunsch, dass wir es jetzt endlich schaffen, in ruhigere Gefilde zu kommen. Das klare Ziel ist, Ruhe auf allen Ebenen in diesen Verein zu bekommen. Dazu haben die letzten Wochen nicht beigetragen", sagt Schommers. Der FCK-Coach hofft, dass die Investoren-Entscheidung trotzdem eine Basis werden könnte, dass "ich mich darauf konzentrieren kann, dass die Jungs fit sind wenn das erste Pflichtspiel kommt."