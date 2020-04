Der 1. FC Kaiserslautern kehrt am Montag nach knapp fünf Wochen Homeoffice der Spieler wieder auf den Rasen zurück. Allerdings unter gesonderten Maßnahmen.

Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kehrt am Montag nach knapp fünf Wochen Individualtraining auf den Rasen zurück. Ein normales Mannschaftstraining ist bei den Pfälzern aufgrund der strengen behördlichen Verordnungen und des weiter bestehenden Kontaktverbots noch nicht möglich.

Nach SWR-Informationen wird am Montag insgesamt fünf Stunden trainiert. Das Trainerteam um Cheftrainer Boris Schommers hat sich ein spezielles Training überlegt, dabei sollen die Profis in Vierergruppen auf verschiedenen Plätzen unterschiedliche Stationen abarbeiten. Alle halbe Stunde werde dann gewechselt.

Dauer 1:01 min Florian Dick: "Die Spieler brennen drauf wieder auf den Platz zu kommen" Florian Dick, Ex-Spieler 1. FC Kaiserslautern im Gespräch mit SWR Sport.

"Es geht jetzt darum wieder in die Spur zu kommen, wieder normale Abläufe reinzukriegen - im normalen Leben sowie auf dem Fußballplatz", erklärt Florian Dick, Ex-Profi und derzeitiger Praktikant beim 1. FC Kaiserslautern, im Gespräch mit SWR Sport. Dass das nicht von heute auf morgen gehe, sei ihm allerdings bewusst. Er ist aber davon überzeugt, "dass die Spieler drauf brennen wieder auf den Platz zu kommen. Aber da ist jetzt Geduld gefragt und auch ein bisschen Selbstdisziplin."

Unklar ist weiterhin, ob, wie und wann die 3. Liga fortgesetzt wird. Am vergangenen Freitag haben acht Vereine in einem gemeinsamen Positionspapier den Saison-Abbruch in der 3. Fußball-Liga gefordert. Darunter auch zwei Vereine aus dem Südwesten: Der SV Waldhof Mannheim, sowie die SG Sonnenhof Großaspach.

Acht Klubs fordern Saisonabbruch der 3. Liga

Der FCK teilte an diesem Samstag mit, dass sie sich an einer öffentlichen Debatte über die Fortführung der Saison nicht beteiligen werden. "Es ist für die 3. Liga existentiell, als Einheit für die Interessen der Klubs in einer intern geführten Diskussion eine Lösung zu den bekannten Problemen zu erarbeiten. Auch ist uns bewusst, dass die aktuelle Situation eine Vielzahl von unterschiedlichen Sichtweisen mit sich bringt. Gerade deshalb ist es jedoch alternativlos, miteinander und nicht gegeneinander zu agieren", wird Soeren Oliver Voigt, Geschäftsführer des FCK in einem Tweet des Vereins zitiert.