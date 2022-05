FCK-Fans: "Danke, Marco Antwerpen - viel Glück, Dirk Schuster!"

Der König ist tot, lang lebe der König: Das könnte der aktuelle Leitspruch beim FCK sein. In "Nur der FCK" geht es um das Beben auf dem Betze nach dem Trainerwechsel.

Nach dem Sieg im Derby gegen Saarbrücken am Ostersonntag hätte die Stimmung bei den FCK-Fans kaum besser sein können. In Unterzahl konnten die Roten Teufel ihren Rivalen in die Schranken weisen. Doch etwas mehr als drei Wochen danach sieht die Welt rund um den Betzenberg ganz anders aus.

Auf drei zum Teil unerklärliche Niederlagen in Folge und den damit verspielten, direkten Aufstieg, folgte mit der Freistellung von Trainer Marco Antwerpen ein Paukenschlag. Das sorgte, vor allem Online, für eine Welle der Entrüstung bei den Fans. Bei vielen von ihnen hatte das Trainerteam um Antwerpen und Co-Trainer Frank Döpper wegen ihrer emotionalen Art - und nicht zuletzt, weil sie das Team erst vor dem Abstieg gerettet und in dieser Saison in die Relegation geführt haben - einen dicken Stein im Brett. Das wird auch in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK" deutlich.

FCK-Fans sauer über Antwerpen-Freistellung

Im Podcast kommen viele Fans zu Wort, die einfach nicht verstehen können, dass Antwerpen jetzt gehen musste. Einige kritisieren auch den Zeitpunkt, kurz vor der Relegation. Für Geschäftsführer Thomas Hengen jedoch, war die Antwerpen-Entlassung offenbar alternativlos. Er rechtfertigt seine "unpopuläre Entscheidung" unter anderem damit, dass der Erfolg des Vereins über Einzelschicksalen steht.

In der aktuellen Folge versuchen wir, die Hintergründe des Trainerwechsels nachzuvollziehen und räumen mit den teilweise wilden Gerüchten dazu auf. Unter anderem hat Beiratsvorsitzender Rainer Keßler im Gespräch mit SWR Sport betont, dass Miroslav Klose zu keinem Zeitpunkt ein Thema auf dem Betzenberg war.

"Ich bin fassungslos. Man muss mal sehen, was der Mann mit uns erreicht hat. Der hat uns letztes Jahr vor dem Abstieg gerettet und dieses Jahr in die Relegation geführt. Der wird jetzt rausgeschmissen, das finde ich super undankbar."

Dirk Schusters schwieriger Start beim FCK

Bei aller Kritik der Fans an der Trennung von Antwerpen: Viele von ihnen wünschen dem neuen Trainer Dirk Schuster viel Erfolg und sind der Meinung, dass er eine faire Chance verdient hat. Viel Zeit bleibt dem Coach nicht, sich auf das turbulente FCK-Umfeld und sein Team einzustellen. Schon am 20. Mai wartet eines der zwei wichtigsten Saisonspiele auf ihn: Das Hinspiel in der Relegation gegen Dynamo Dresden.