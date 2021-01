per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Jeff Saibene getrennt.

Wie der pfälzer Traditionsverein auf seiner Webseite mitteilte, wurden Cheftrainer Jeff Saibene und sein Co-Trainer Ryszard Komornicki nach der 0:1-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden aus sportlichen Gründen mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Nach dem Spiel gegen Wiesbaden hatte Saibene bereits im Interview gereizt reagiert. Auf die Frage, ob nun die Verantwortlichen das Gespräch mit Ihm suchen werden, antwortete er: "Keine Ahnung. Das beschäftigt mich nicht. Wenn es so ist, dann ist es so." Mit ihm unter vier Augen sei noch nicht gesprochen worden, aber "keine Ahnung was hintenrum läuft. Interessiert mich nicht."

Der 52-jährige Luxemburger hatte die Roten Teufel im Oktober 2020 von Boris Schommers übernommen und das Team in 20 Ligaspielen betreut. Wer seine Nachfolge übernehmen wird, ist noch unklar.