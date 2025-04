Neuer Trainer beim FCK: Wer ist Torsten Lieberknecht?

Nachdem sich der 1. FC Kaiserslautern mitten im Kampf um den Aufstieg von Trainer Markus Anfang getrennt hat, steht bereits sein Nachfolger fest. Dieser kennt sich mit Aufstiegen aus.

Torsten Lieberknecht folgt auf Markus Anfang - eine Schlagzeile, die es so schon einmal zu lesen gab. Und zwar am 8. Juni 2021. Damals erbte Lieberknecht von seinem Kollegen Anfang das Traineramt beim Zweitligisten Damstadt 98. Was dann folgte, dürfte viele FCK-Fans hoffen lassen: Denn Lieberknecht führte die Hessen in die Bundesliga. Hat sich der FCK mit Lieberknecht nun also den Aufstiegstrainer gesichert?

Erfolgsgeschichte in Braunschweig

Es wäre nicht das erste Mal, dass Lieberknecht eine Mannschaft zurück in die Bundesliga führt. Das wohl bekannteste Beispiel ist seine Zeit bei Eintracht Braunschweig. Dort übernahm er 2008 die erste Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase. Unter seiner Führung entwickelte sich der Verein Schritt für Schritt weiter - über die 3. Liga bis hin zum Aufstieg in die Bundesliga 2013. Sein Stil: engagiert, klar in der Ansprache, mit Fokus auf Teamgeist und Disziplin.

Nach zehn Jahren in Braunschweig folgten Engagements beim MSV Duisburg und beim SV Darmstadt 98. Auch bei diesen Stationen blieb er seinem Führungsstil treu: direkte Kommunikation und starke Bindung zur Mannschaft. Nach dem Aufstieg mit Darmstadt folgte allerdings der direkte Abstieg der Mannschaft und nach der vierten Niederlage in der 2. Bundesliga auch der Rücktritt von Lieberknecht.

Heimkehr auf den Betzenberg

Als gebürtiger Pfälzer ist Lieberknecht kein Unbekannter auf dem Betzenberg. Geboren am 1. August 1973 in Bad Dürkheim, spielte er 1990 in der Jugend des FCK, ab 1992 dann für die Bundesliga-Mannschaft, mit der er 1994 deutscher Vizemeister wurde.

Danach folgten Stationen bei Waldhof Mannheim und Mainz 05, allerdings nie mehr in der Bundesliga. Von 2003 bis zu seinem Karriereende 2007 stand der gebürtige Pfälzer bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag. Mit der Eintracht stieg er dann sogar in die Regionalliga ab.

Besondere Freundschaft zu Frank Schmidt

Eine besondere Verbindung hat Torsten Lieberknecht zu Heidenheims-Trainer Frank Schmidt. Die beiden sind seit rund 30 Jahren befreundet. Bei der U-20-Weltmeisterschaft 1993 in Australien standen beide zusammen auf dem Platz. Danach ist der Kontakt nie abgebrochen.

Vor ihrem Trainerduell in der Saison 2023/2024 in der Bundesliga sagte Schmidt: "Es hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen aufgestiegen sind." Man habe in dieser Zeit immer wieder Kontakt gehabt und sich auch gegenseitig unterstützt, berichtete der Heidenheimer Trainer. Ob es bald wieder ein Lieberknecht-Schmidt-Duell geben wird, liegt in den Händen beider Trainer. Während Heidenheim gegen den Abstieg aus der Bundesliga kämpft, könnte der FCK nochmal ins verstärkt ins Aufstiegsrennen der 2. Liga einsteigen. Nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden Vereine in der Relegation treffen.