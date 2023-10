FCK unterliegt im Testspiel gegen den FC Metz

per Mail teilen

Trotz zweimaliger Führung hat der 1. FC Kaiserslautern ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Metz mit 2:3 (1:1) verloren.

Vor 1.050 Zuschauern trafen Philipp Klement in der 5. Minute per Foulelfmeter und Tobias Raschl (49.) am Freitag für den Zweitligisten. Oscar Estupinan (44./Foulelfmeter), Simon Elisor (85.) und Joel Asoro (89.) erzielten die Tore für die Gäste.

FCK-Trainer Dirk Schuster verschaffte einigen Profis Spielpraxis, die zuletzt nur unregelmäßig oder kaum zum Einsatz gekommen waren. So standen neben Torschütze Klement auch Torhüter Andreas Luthe, Terrence Boyd, Hendrick Zuck, Philipp Hercher, Ben Zolinski und Lex-Tyger Lobinger in der Startformation.

Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichterin Fabienne Michel aus Gau-Odernheim. Die 29-Jährige ist zum Saisonbeginn als Schiedsrichterin in die 3. Liga aufgestiegen. Im Mai hatte sie zudem das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg gepfiffen.

FCK steht vor schwerer Aufgabe

Der FCK reist nach der Länderspielpause als Tabellendritter zum Sechsten Fortuna Düsseldorf (21. Oktober, 20:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de). Zuletzt hatten die Roten Teufel Hannover 96 mit 3:1 besiegt und sich in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga etabliert.