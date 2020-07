Die Karten liegen auf dem Tisch. Zwei Investorenangebote gibt es. Morgen (29.07.) soll im Gläubigerausschuss eine Entscheidung über die beiden Konzepte fallen. Damit werden die Weichen für die Zukunft des 1. FC Kaiserslautern gestellt.

Wie geht es weiter für den FCK? Insolvenz, Schuldenschnitt, Neuanfang - das sind die Schlagworte, die seit Monaten im Raum stehen und auf die sich alle endlich Antworten erhoffen. Morgen könnte es soweit sein. Dann tagt der Gläubigerausschuss und es könnte sich entscheiden, ob und wenn ja, welcher Investor bei den Roten Teufeln einsteigt.

Wahl zwischen zwei Angeboten oder sogar beide?

Nach allem was bekannt ist, gibt es eine Investorengruppe um den 71-jährigen deutschen Unternehmer Horst Peter Petersen aus Dubai. Nur wenig weiß man bisher über diese ominöse Person. Angeblich will er mit 20 Millionen Euro bei den Pfälzern einsteigen und 75 Prozent der Anteile der Kapitalgesellschaft kaufen. Der zweite Bewerber ist eine regionale Investorengruppe um die Unternehmer Klaus Dienes aus Kaiserslautern und Giuseppe Nardi aus Homburg. Hier ist eine Summe von acht Millionen Euro im Gespräch. Das würde dem FCK zumindest die nächste Spielzeit in der dritten Liga garantieren.

Hoffnung auf Schuldenschnitt

Die eigentlich spannende Frage aber ist: Entscheiden sich die Gläubiger für eines (oder beide?) Angebote, dann wäre damit ein Verzicht auf rund 90 Prozent der Forderungen verbunden. Der FCK wäre auf einen Schlag einen Großteil seiner Schulden los. Das wäre die gute Nachricht, die dem Verein die Chance zu einem echten Neustart geben könnte.

Stille Verhandlungen, laute Tweets

Hinter den Kulissen wird seit Wochen verhandelt und taktiert. Ein unabhängiges Gutachten wurde erstellt, dass beide Investorenkonzepte prüft und die "Vergleichbarkeit" gewährleistet. Obwohl offiziell Verschwiegenheit vereinbart wurde, gab es immer wieder auch Indiskretionen einiger FCK-Funktionäre. Überflüssiges "Weg-Getöse" nennt das der vorläufige Sachwalter Andreas Kleinschmitt, der die Interessen der Gläubiger vertritt. Er sagte aber auch, dass es keinen Interessenkonflikt gebe und das was den Gläubigern helfe, auch dem FCK helfe. Jeder habe ein Interesse daran, dass auf dem Betzenberg weiter Profifußball stattfinde.

Weichenstellung für die Zukunft

Hoffnung auf eine wirkliche Weichenstellung machte zuletzt auch Aufsichtsratsmitglied Markus Merk. Der frühere Welt-Schiedsrichter sprach in der Sendung "SWR1-Leute" von einer "historischen Chance", die sich dem FCK aktuell biete und die "Ausgangsposition habe sich unglaublich verbessert".

Vielleicht kommt also morgen endlich ein wenig Licht in die ganze Angelegenheit, von der Merk sagt, er "würde seit Wochen gerne mehr kundtun, aber das sei in dieser sensiblen Situation nicht möglich". Morgen könnte sich also endlich der Vorhang heben und der nächste Akt in der unendlichen FCK-Story beginnen. Ob es ein Drama, eine Komödie, ein Krimi oder eine Science Fiction-Geschichte ist, wird sich zeigen. Für die Fans ist nur eines wichtig: Hauptsache es gibt ein Happy End.