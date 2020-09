TV-Tipp

Alles zum Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem 1. FC Kaiserslautern sehen Sie in SWR Sport Fußball am Samstag ab 17:30 Uhr im SWR Fernsehen und am Sonntag ab 21:45 Uhr in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen RP.