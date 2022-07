Dem 1. FC Kaiserslautern ist mit dem 2:1 gegen Hannover 96 ein perfekter Saisonstart gelungen. Das freut natürlich auch Geschäftsführer Thomas Hengen, Studiogast bei SWR Sport am Sonntagabend (21:45 Uhr).

Eine kräftige Umarmung mit Trainer Dirk Schuster unten vor der Bank und einmal richtig tief durchatmen. Sekunden nach dem Schlusspfiff am Freitagabend war auch der Geschäftsführer mitten drin in der jubelnden Menge. Der Betze bebte, pure Euphorie: "Unfassbar", schüttelte das FCK-Urgestein Thomas Hengen im Interview mit SWR-Sportreporter Jürgen Schmidt den Kopf, "aber ich kenne das nicht anders. Freitagabend auf dem Betzenberg, da ist die Hütte voll, da gehen die Leute mit, die pushen uns".

TV-Tipp Die Fußball-Fans im Südwesten freuen sich auf den Zweitliga-Start am Wochenende. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison gegen Hannover 96. Dazu ist der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, am Sonntag ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen.

Außerdem in der Sendung: die Bundesligisten SC Freiburg, 1899 Hoffenheim, FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart im Trainingslager.

40.000 Pfälzer hatten den FCK zum Saisonauftakt gegen Hannover zum Last-Minute-Sieg getrieben. "Wir haben aber auch dazu beigetragen, dass sie uns immer weiter angetrieben haben daran zu glauben, dass da noch was zu holen ist." Und so kam`s dann auch in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Innenverteidiger Kevin Kraus einen Eckball zum 2:1 verwertete und Ekstase auf dem Rasen auslöste.

Thomas Hengen hatte mit seiner Prognose Recht behalten. Schon vor dem Anpfiff der Partie hatte er davon gesprochen, dass "Kollektiv Qualität schlagen muss". Und so ist es dann auch gekommen: "In der ersten Hälfte haben wir voller Mut gespielt, das hat Hannover ein Stück weit überrascht", so der FCK-Geschäftsführer, "in der zweiten Hälfte war das nicht mehr so überzeugend." Dann aber trat ein, was sich Hengen erhofft hatte: "Das Kollektiv hat gebissen, gefightet, gekämpft um jeden Meter. Nur so kann es gehen."

Hengen dürfte deshalb nicht nur der Sieg und die drei Punkte erleichtert haben, sondern vor allem auch der gesamtheitliche zweikampfstarke und körperbetonte Auftritt des von ihm zusammengestellten FCK-Teams. Das spielstarke Hannover hatte zwar wie erwartet deutlich mehr Ballbesitz, der FCK dagegen die bessere Zweikampfquote. Und letztlich auch die nötigen "Körner", um kurz vor Toresschluss nach einem Standard noch den Siegtreffer zu erzwingen.

Drei Neuzugänge in der Startelf

Auch personell dürfte sich Thomas Hengen bestätigt fühlen. Mit Keeper Andreas Luthe, Verteidiger Erik Durm und Stürmer Ben Zolinski (nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt) standen die drei Routiniers unter den Neuzugängen gleich in der Startelf und leisteten wertvolle Dienste, Stürmer Lex Tyger Lobinger wurde eingewechselt.

Die bissige und aggressive Vorstellung des Teams passte zur Handschrift von Trainer Dirk Schuster, den Hengen erst kurz vor den Relegationsspielen gegen Dresden für Marco Antwerpen verpflichtet hatte. Eine Maßnahme, die bei vielen FCK-Fans umstritten war. "Ich werde immer die Verantwortung übernehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass das für den Verein das Allerbeste ist", so Geschäftsführer Hengen nach der Trainer-Rochade. Der Erfolg gab ihm Recht.

Packt der FCK die 2. Liga? Jetzt mitdiskutieren! Wann? Mittwoch, 20. Juli um 19 Uhr, live beim neuen digitalen Debattenformat MixTalk. Einfach vorbeischauen und mitdiskutieren. Du kannst auf mixtalk.de der Debatte folgen, im Chat argumentieren oder per Video live diskutieren. Der Zufallsgenerator wählt je eine Person für Pro und Contra aus. Beide haben fünf Minuten Zeit, sich auszutauschen. Die Community entscheidet, ob es eine Verlängerung gibt. Hier diskutieren Fans miteinander, die sich im echten Leben vielleicht gar nicht begegnet wären - ohne Hass, Hetze oder Fake News. Mehr dazu, wie MixTalk geht, gibt’s bei YouTube.

Thomas Hengen und Dirk Schuster kennen sich schon lange, beide spielten 1996/97 eine Saison zusammen beim KSC: "Hengen der Filigrane, Schuster der rustikale", so der FCK-Coach schmunzelnd gegenüber SWR Sport über die beiden gänzlich unterschiedlichen Spielertypen, die jetzt als Baumeister des FCK 2022 zusammenarbeiten. Kurios: Kurz vor dem Wechsel zum KSC hatte Hengen Schuster im Berliner Pokalfinale mit 1:0 besiegt. Der Freistoß von Martin Wagner zum Siegtor war Schuster in der Mauer durch die Beine geflogen.

Das FCK-Urgestein Thomas Hengen

Der 47-jährige Hengen kennt das Betze-Feeling bestens. In pfälzischen Rülzheim bei Landau aufgewachsen, wurde er als B-Jugendlicher vom damaligen FCK-Jugendtrainer Ernst Diehl entdeckt und nach Kaiserslautern geholt. Deutscher A-Jugendmeister, ab 1993 Bundesliga-Profi, 1996 DFB-Pokalsieger, später - nach Zwischenstationen in Karlsruhe und Dortmund - Kapitän des Teams - der Mittelfeldspieler Hengen hat viele Highlights bei den Roten Teufeln miterlebt, mit dem Abstieg 1996 aber auch einen echten emotionalen Tiefpunkt. Unvergessen die Bilder der Enttäuschung, als Hengen weinend auf dem Rasen kniete.

FCK-Jungprofi Thomas Hengen 1993 IMAGO Imago

Seit März 2021 als Funktionär zurück auf dem Betze

Seit 1. März letzten Jahres trägt Thomas Hengen als Geschäftsführer die Verantwortung auf dem Betzenberg. Mit der Rückkehr in die 2. Liga ist ihm dabei ein erster euphorisch gefeierter Erfolg gelungen. Endlich zurück in den sportlichen Schlagzeilen. Und mit dem Auftaktsieg gegen Hannover ist auch der gleich erste kleine Schritt Richtung Klassenerhalt gelungen. Ganz nach Hengens Motto: "Kollektiv muss Qualität schlagen". So kann`s weitergehen.