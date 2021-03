TV-Tipp

FCK-Trainer Marco Antwerpen ist am Sonntag ab 22:20 bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz zu Gast und redet mit Moderator Tom Bartels über die aktuelle Entwicklung beim 1. FC Kaiserslautern. Auch in SWR-1-Stadion am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr können Sie das Spiel mit einigen Einblendungen verfolgen.