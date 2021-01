In den Kader des 1. FC Kaiserslautern kommt Bewegung. Die Pfälzer gaben die Verpflichtung von Offensivspieler Anas Ouahim bekannt. Der 23-Jährige kommt auf Leihbasis vom Zweitligisten SV Sandhausen. Dagegen verlässt Jannik Bachmann den Verein Richtung SVS. Auch Mohamed Morabet hat einen neuen Verein.

Anas Ouahim - ein neuer Mann für die lahmende FCK-Offensive. Der 23-Jährige sei ein "schneller, kreativer Offensivspieler, ein 10er, der unser Offensivspiel verändern wird", sagt FCK-Sportdirektor Boris Notzon zum Transfer von Ouahim aus Sandhausen auf den Betzenberg. Und ergänzt: "Wir bekommen einen sehr interessanten Spieler, an dem wir uns eine Kaufoption sichern konnten."

Über Köln, Osnabrück und Sandhausen auf den Betze

Der in Leverkusen geborene Deutsch-Marokkaner spielte in der Jugend unter anderem für den 1. FC Köln, schaffte bei den Geißböcken den Sprung zu den Profis. Nach einem Einsatz in der Bundesliga und einer Partie in der Europa League für den "Effzeh" wechselte der dribbelstarke Offensivspieler im Sommer 2018 zum Drittligisten VfL Osnabrück, bei dem er auf Anhieb zum Stammspieler avancierte und laut Notzon "einen großen Anteil an der sportlichen Entwicklung des VfL Osnabrück in den letzten Jahren hatte." Im vergangenen Sommer wechselte Ouahim dann zum SV Sandhausen. Nach nur einem halben Jahr nun der Wechsel in die Pfalz. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und den Betzenberg, ich kenne die 3. Liga sehr gut und werde alles geben, um einen großen Anteil am sportlichen Erfolg zu haben", erklärt der ambitionierte Neuzugang

Spielerprofil Name: Anas Ouahim

Position: Mittelfeld

Geboren: 23.09.1997 in Leverkusen

Nationalität: Deutsch/Marokkanisch

Größe: 1,75 m

Gewicht: 66 kg

Beim FCK ab: 28. Januar 2021

Vertrag bis: 30. Juni 2021

Frühere Vereine: SV Sandhausen, VfL Osnabrück, 1. FC Köln, SV Schlebusch

Bachmann verlässt den FCK, Morabet wird verliehen

Dagegen verlässt Defensivspieler Janik Bachmann die Roten Teufel mit sofortiger Wirkung in Richtung Hardtwald. Der 24-Jährige wechselt zum SV Sandhausen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Bachmann war im Sommer 2019 von den Würzburger Kickers nach Kaiserslautern gewechselt. "Nach ausführlichen Gesprächen mit Janik Bachmann sind wir einheitlich zur Überzeugung gekommen, die Zustimmung zu einem Wechsel zum SV Sandhausen zu erteilen," erklärte Sportdirektor Boris Notzon.

Auch Mohamed Morabet wird den Betzenberg verlassen. Den 22-Jährigen zieht es zum VfR Aalen. Der FCK und der Regionalligist haben sich auf eine Leihe bis Ende der Saison verständigt.