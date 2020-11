Der 1. FC Kaiserslautern hat am neunten Spieltag der 3. Liga den ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Jeff Saibene setzte sich mit 2:1 (0:0) gegen den FSV Zwickau durch.

FCK-Trainer Jeff Saibene hatte es bereits vor der Partie gegen Zwickau angekündigt: "die Konsequenz guter Arbeit wird auch einmal ein Sieg sein." Am neunten Spieltag der 3. Liga war es dann soweit. Der FCK gewann die Partie gegen den FSV Zwickau mit 2:1 (0:0).

Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit kam der FCK mit etwas mehr Elan zurück auf den Platz. Marvin Pourié war es, der nach einem Foulelfmeter zum 1:0 einnetzte. Doch Marco Schikora erzielte in der 77. Spielminute den 1:1-Ausgleich. Hendrick Zuck markierte kurz vor Schluss (87.) dann den 2:1-Endstand.

TV-Tipp: SWR Sport RP am Sonntag, 22:05 Uhr Die Analyse zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Zwickau gibt es am kommenden Sonntag, ab 22:05 Uhr in SWR Sport RP im SWR Fernsehen RP.

"Das ist eine riesen Erleichterung, das Spiel war auf Messers Schneide und spannend bis zum Schluss", so Jeff Saibene bei Magentasport. "Die Jungs haben alles gegeben und am Ende wurden wir belohnt." Auch Torschütze Marvin Pourié zeigt sich zufrieden nach der Partie: "Wir haben heute an uns geglaubt", sagte er am ARD-Mikrofon. Als nächstes empfängt der FCK zu Hause den 1. FC Magdeburg. Dort will der FCK weitere wichtige Punkte sammeln.