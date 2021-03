Der 1. FC Kaiserslautern stand lange über dem Strich, seit Samstag steht er wieder auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Der erstmalige Absturz des pfälzischen Traditionsklubs in die viertklassige Regionalliga droht. FCK-Trainer Marco Antwerpen sprach bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz über die Lage der Roten Teufel. mehr...