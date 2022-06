Der Sommerfahrplan des 1. FC Kaiserslautern

So manchem FCK-Fan steckte lange die Aufstiegsparty in den Knochen. Die Mannschaft hatte aber nur eine kurze Sommerpause. Denn schon am 15. Juli starteten die Roten Teufel in die Vorbereitung auf die 2. Bundesliga.

Es waren aufregende und nervenaufreibende Tage, die der FCK in den vergangenen Wochen durchleben musste. Das Happy End mit dem doch noch geglückten Aufstieg lässt viele Fans mit großer Vorfreude auf die nächste Saison blicken. Der neue Trainer Dirk Schuster gönnte seiner Mannschaft den verdienten Sommerurlaub. Doch nun wird wieder geschwitzt am Betzenberg.

Trainingslager wie im Vorjahr in Südtirol

Bis zum 16. Juni hatten die Profis Zeit, die Seele baumeln zu lassen, dann bat Schuster sein Team zum ersten Training. In den vier Wochen bis zum Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 15. Juli gegen Hannover 96 will der Chefcoach die Mannschaft, die er erst wenige Tage vor der Relegation gegen Dynamo Dresden von Marco Antwerpen übernommen hat, erst einmal richtig kennen lernen. Im Trainingslager vom 27. Juni bis zum 4. Juli in Südtirol will er das Team für die Mission Klassenerhalt fit machen.

FCK plant mehrere Testspiele

Das Quartier in Mals in der italienischen Ferienregion Obervinschgau kennen die meisten FCK-Profis schon vom Vorjahr. Die Bedingungen dort auf dem Trainingsgelände des ASV Mals sind optimal. Zwei Testspiele sind dort ebenfalls geplant. Die Gegner und genauen Termine will der FCK in den noch Tagen bekanntgeben. Das erste Testspiel - beim Verbandsligisten SV Rülzheim - hat der FCK deutlich mit 9:0 (5:0) gewonnen.

Zweitliga-Kader nimmt Formen an

Auch die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren und wird sicherlich bis zum Trainingsauftakt weiter Formen annehmen. Ende Mai hat der FCK bereits einen Neuzugang vermeldet. Mit Lars Bünning kommt ein Innenverteidiger, der zuletzt beim Drittligisten SV Meppen unter Vertrag war. Torhüter Andreas Luthe (Union Berlin) den zum Hamburger SV abgewanderten Matheo Raab, und Julian Krahl (von Viktoria Berlin) wird sein Backup. Ben Zolinski (hängende Spitze von Erzgebirge Aue) gibt Schuster in der Offensive noch ein paar mehr Optionen. Laut Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen sollen aber noch einige Spieler dazukommen.

Schuster selbst sieht den FCK bei den Neuverpflichtungen in der Halbzeitpause. Im Interview mit SWR Sport sagte er am Freitag, er möchte gerne noch durch einen Neuzugang für mehr Geschwindigkeit sorgen, wünscht sich mehr Robustheit im zentralen defensiven Bereich und will einen Konkurrenten für Angreifer Terrence Boyd verpflichten.

Ciftci bleibt dem FCK erhalten

Außerdem ist bereits klar, dass Aufstiegsheld Philipp Hercher, der im Rückspiel gegen Dresden den entscheidenden Treffer erzielt hatte, auch in der kommenden Saison für den FCK auf Torejagd gehen wird. Gleiches gilt für Stürmer Kenny Prince Redondo. In beiden Fällen verlängern sich durch den Aufstieg die Verträge, die ansonsten zum Saisonende ausgelaufen wären. Bei Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci gestalteten sich die Verhandlungen schwieriger. Doch auch er bleibt dem FCK in der 2. Bundesliga erhalten.