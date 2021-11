Soeren Oliver Voigt ist nicht mehr FCK-Geschäftsführer

Soeren Oliver Voigt ist nicht länger Geschäftsführer der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH. Das geht aus einer öffentlichen Mitteilung des Amtsgerichts Kaiserslautern hervor.

In der Mitteilung des Amtsgerichts heißt es, dass stattdessen nun Thomas Hengen als alleiniger Geschäftsführer der Management GmbH eingesetzt wurde.

Der Beirat der Management GmbH wollte sich auf Nachfrage von SWR Sport bislang nicht dazu äußern. Ob die Absetzung von Voigt als Geschäftsführer auch das Ende der Zusammenarbeit bedeutet, bleibt somit unklar. Voigt war in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit nicht mehr in Zusammenhang mit dem FCK in Erscheinung getreten.

Amtszeit von Soeren Oliver Voigt endet früher als geplant

Soeren Oliver Voigt war seit Anfang Dezember 2019 Geschäftsführer der Management GmbH und mit einem Vertrag über 2,5 Jahre ausgestattet worden. Zunächst war Voigt alleine sowohl für den kaufmännischen, als auch den sportlichen Bereich zuständig. Seit März 2021 stand ihm mit Thomas Hengen ein Geschäftsführer Sport zur Seite.

Soeren Oliver Voigt führte FCK durch Insolvenz

Der gebürtige Dortmunder Voigt war lange Jahre bei Eintracht Braunschweig im Amt und sollte den FCK als Geschäftsführer wieder stabilisieren. Er war in seiner Amtszeit maßgeblich daran beteiligt, dass der FCK sein Insolvenzverfahren erfolgreich abwickeln und somit den überwiegenden Teil seiner Schulden loswerden konnte.

Zähes Ringen um Stadionpacht zwischen FCK und Stadt

Während seiner Zeit bei den Roten Teufeln einigten sich der FCK und die Stadt Kaiserslautern nach monatelangen, zähen Verhandlungen im vergangenen Jahr auf einen neuen Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion. Seitdem zahlt der FCK in der 3. Liga nur noch 625.000 Euro Pacht für das Stadion. Zuvor gab es nur Vereinbarungen für die 1. Liga (3,2 Millionen) und die 2. Liga (2,4 Millionen).