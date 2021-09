Wie brisant wird das Derby zwischen dem FCK und Waldhof Mannheim?

Am Samstag kommt es auf dem Betzenberg erneut zum Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim. In der Vergangenheit hat es vor und bei den Duellen der beiden Erzrivalen regelmäßig zwischen beiden Fanlagern geknallt. Doch diesmal könnten Corona und andere Faktoren dafür sorgen, dass es zumindest etwas ruhiger zugeht.

Ein ausverkauftes Stadion in dem sich fast 50.000 Fans dicht an dicht gedrängt die Seele aus dem Leib brüllen und so für eine teuflisch heiße Atmosphäre auf dem Betzenberg sorgen, dazu eine gewaltige Choreographie in der berühmten Westkurve - das hätten sich auch dieses Mal sicher die meisten FCK-Fans für das Derby gegen den verhassten Rivalen Waldhof Mannheim gewünscht. Doch die Realität sieht anders aus.

Die voll besetzte Westkurve im Fritz-Walter-Stadion beim Derby gegen Waldhof Mannheim am 01. September 2019. Imago imago images / Jan Huebner

Theoretisch dürften bis zu 20.000 Zuschauer das Spiel, das am Samstag ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream auf SWR Sport übertragen wird, im Fritz-Walter-Stadion verfolgen. Doch bislang sind nach Angaben des FCK nur rund 11.000 Tickets verkauft worden, etwa 12.000 Zuschauer werden erwartet. Gründe dafür gibt es einige. Zum einen halten die Corona-Pandemie und die verschärften Einlassregeln sicher einige Fans von einem Stadionbesuch ab. Zum anderen hat der FCK seinen Fans in dieser Saison bislang nicht gerade Feinkost auf dem Platz angeboten. Nach dem miesen Saisonstart mit gerade mal fünf Punkten aus sieben Spielen, könnte die Stimmung rund um den Betze kaum schlechter sein. Kein Wunder also, dass der Ansturm auf die Tickets ausbleibt.

Aktive Fanszene wahrscheinlich nicht beim Derby FCK-Waldhof dabei

Ein weiterer Grund ist, dass die meisten aktiven Fanszenen in Deutschland, also die sogenannten Ultras, die Spiele aufgrund der Corona-Regeln boykottieren. Vereinfacht gesagt: Für sie kommt ein Stadionbesuch, unter den in den meisten Stadien zurzeit geltenden Einschränkungen, nicht in Frage. Das gilt nach Angaben von FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf auch für das anstehende Derby: "Nach unserem Wissensstand wird die aktive Fanszene nicht geschlossen im Stadion auftreten." Man könne aber natürlich nicht ausschließen, dass einzelne Personen aus der aktiven Fanszene das Spiel trotzdem besuchen werden.

FCK-Fans und Waldhof-Fans sollen voneinander getrennt werden

Die Abwesenheit der Ultras und die geringe Zuschauerzahl dürften sich zwar negativ auf die Stimmung während des Derbys auswirken. Für die Polizei könnte das allerdings bedeuten, dass sie deutlich weniger damit zu tun hat, die beiden verfeindeten Fan-Gruppen voneinander zu trennen, als sonst bei so einem brisanten Spiel üblich. Ein wichtiger Knotenpunkt hierbei ist der sogenannte Elf-Freunde-Kreisel unterhalb des Betzenbergs. Über diesen Kreisel werden die Auswärtsfans in der Regel vom Bahnhof ins Stadion geführt - auch die rund 1.000 Waldhof-Fans, die am Samstag in Kaiserslautern erwartet werden. Ein Großteil von ihnen wird mit einem Sonderzug anreisen.

Die beiden Fanszenen aus Kaiserslautern und Mannheim haben keine netten Worte füreinander übrig. SWR

Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern könnte gesperrt werden

Laut Pressesprecher Bernhard Erfort vom Polizeipräsidium Westpfalz hat sich in der Vergangenheit das Verkehrskonzept rund um den Kreisel bewährt: "Wenn eine Fan-Trennung erforderlich ist, wird es auch wieder zu einer Sperrung des Kreisels kommen, so dass alle Fußballfans sicher und schnell ins Stadion gelangen." Aus diesem Grund raten sowohl Polizei als auch FCK zu einer frühzeitigen Anreise.

Derby-Randale am Elf-Freunde-Kreisel

Der 11-Freunde-Kreisel war in der Vergangenheit aber nicht nur Schauplatz einiger hitziger Aufeinandertreffen rivalisierender Fangruppen, bei denen es nicht nur zum verbalen Schlagabtausch kam - auch Pyrotechnik und Flaschen flogen dort regelmäßig von der einen Menge in die andere. 2019 kam es vor dem Südwestderby zu einem besonders unschönen Vorfall am Kreisel. Ein paar Waldhof-Anhänger machten einen nächtlichen Abstecher nach Kaiserslautern und demolierten dabei die Fußballer-Figuren im Kreisel. Einigen Figuren wurden die Köpfe abgeschlagen, alle wurden mit blauer Farbe besprüht. Doch das ist den Figuren inzwischen längst nicht mehr anzusehen.

So sahen die beschädigten Figuren am Elf-Freunde-Kreisel damals aus. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Joachim Ackermann/view /dpa

Dass es auch in diesem Jahr wieder zu gezielten Aktionen kommt, kann natürlich niemand ganz ausschließen. Laut Polizei-Pressesprecher Bernhard Erfort gibt es bislang aber zumindest keine Hinweise darauf, dass etwas geplant ist.

FCK-Fans und Waldhof-Fans sollen auch im Stadion getrennt werden

Die Trennung der beiden Fanlager spielt nicht nur bei der Anreise sondern auch während des Spiels im Stadion eine wichtige Rolle. "Bei diesem Spiel haben wir zwei große Herausforderungen. Zum einen ist es ein Derby und wir wollen natürlich die Fan-Trennung gewährleisten. Zum anderen befinden wir uns nach wie vor in einer Pandemie und es gilt, die Corona-Regelungen entsprechend umzusetzen", erklärt FCK-Pressesprecher Roßkopf.

FCK- und Waldhof-Fans im Stadion auseinander zu halten, könnte an der einen oder anderen Stelle etwas knifflig werden. Da es auch viele FCK-Fans gibt, die aus der Region rund um Mannheim oder Ludwigshafen kommen, gab es vor der Partie keine generelle Einschränkung für Menschen rund um Mannheim, Karten für die Bereiche zu kaufen, die für FCK-Anhängern reserviert sind. Deshalb könnte es nach Angaben von Stefan Roßkopf vereinzelt dazu gekommen sein, dass sich Waldhof-Fans mit Karten für FCK-Blöcke eingedeckt haben. Roßkopf betont ausdrücklich: "Gäste-Fans, die als solche erkennbar sind, also zum Beispiel ein Waldhof-Trikot tragen, erhalten keinen Zutritt zu diesen Bereichen, die den FCK-Fans vorbehalten sind."