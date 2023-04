Ciriaco Sforza: Der Betze bebt wieder

Ciriaco Sforza ist als Kapitän der Meisterelf von 1998 eine FCK-Legende. Der Schweizer freut sich, dass der FCK nach schweren Jahren jetzt wieder im Aufwind ist und hofft, dass es weiter aufwärts geht.

Er steht für den ultimativen Erfolg des 1. FC Kaiserslautern. Ciriaco Sforza ist das Gesicht des Wunders von 1998, als der FCK vom Aufstieg direkt zur Deutschen Meisterschaft durchmarschierte. Ein Meilenstein im deutschen Fußball, der sich demnächst zum 25. Mal jährt und der viele Erinnerungen weckt an die glanzvollen Zeiten der Pfälzer, die sich viele wieder zurückwünschen.

Sforza trägt den FCK im Herzen

Auch Sforza bekommt beim Schwelgen in Erinnerungen noch heute glänzende Augen. Er trägt den FCK im Herzen und deshalb hat er auch in den vergangenen Jahren mit dem Klub gelitten, als zwischenzeitlich in der dritten Liga sogar der Abstieg in die Regionalliga gedroht hatte. Umso erfreulicher ist es auch für den Schweizer, dass der FCK jetzt wieder in der zweiten Liga spielt und sogar oben mitmischt. "Es freut mich, wenn Du die Heimspiele siehst, 50.000 Zuschauer im Stadion. Der Betze bebt wieder. Die Leute fiebern immer mit dem Verein", sagt Sforza.

Verstärkung in kleinen Schritten

Der momentane Erfolg und die Euphorie rund um den FCK ist noch ein zartes Pflänzchen, das gepflegt werden muss. Für Sforza ist es entscheidend, dass Leute mit einer FCK-Vergangenheit in den Verein integriert werden und die in kleinen Schritten den Verein verstärken. "Der Verein muss wieder dahin kommen, dass sowohl Spieler als auch Fans sagen, der Verein lebt wieder, da gehe ich gerne hin", hofft der 53-Jährige.

Man sollte die Kirche im Dorf lassen

Aktuell sieht Sforza den Klub mit Geschäftsführer Thomas Hengen an der Spitze auf einem guten Weg. Dass der FCK als Aufsteiger in der zweiten Liga direkt unter den Top Ten mitspielt und mit dem Abstieg nichts zu tun hat, sei großartig. Aber jetzt sei es die Aufgabe der Verantwortlichen, gut zu analysieren, wo noch Verstärkungen für nächstes Jahr notwendig sind. "Man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf zu lassen. Sie haben eine tolle Saison gespielt, aber jetzt muss man punktuell noch besser werden und wenn das klappt, dann kommt der Punkt, wo man auch angreifen kann, aber da muss alles zusammenpassen", so die Meinung von Sforza.

Langer Weg zurück zu alter Stärke

Es ist eine alte Weisheit, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg oft das Schwerste ist. Und schon in der Rückrunde hat der FCK zu spüren bekommen, dass die Leichtigkeit und Unbeschwertheit etwas abhanden gekommen sind. Die Rückkehr zu alter Stärke ist noch ein langer Weg, der sicher von Rückschlägen gespickt sein wird. Der Blick zurück auf die glanzvollen Zeiten in der Ära von Ciriaco Sforza kann da zwar Glücksgefühle auslösen, aber auch falsche Hoffnungen wecken. Auf ein Wunder wie 1998 sollte man nicht hoffen, der neuerliche Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern wird wohl nur gelingen, wenn harte Arbeit, Geduld und die richtigen strategischen Entscheidungen zusammenkommen.