FCK-Trainer Dirk Schuster voller Optimismus vor der Relegation

Dirk Schuster spricht im exklusiven Interview mit SWR Sport darüber, warum der 1. FC Kaiserslautern in der Relegation gegen Dynamo Dresden nur gewinnen kann.

Der FCK hat den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga mit drei Pleiten am Stück vergeben. Trainer Marco Antwerpen musste nach dem letzten Saisonspiel bei Viktoria Köln (0:2) gehen, für ihn übernahm Dirk Schuster. Und der neue Mann an der Seitenlinie versprüht vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden Optimismus pur.

"In den zwei Spielen kann der Verein nur gewinnen. Wir sind der Underdog, kommen aus der 3. Liga und die letzten drei Spielen liefen nicht ganz so positiv. Aber man hat eine hervorragende Runde gespielt. Das hat man gemeinsam hingekriegt, dass 17 anderen Mannschaften gerne mit dem FCK tauschen würden", sagte Schuster im Interview mit SWR Sport zur bisherigen Saison der Roten Teufel.

Relegation gegen Dynamo: Schuster setzt auf die Unterstützung der Fans

Vor allem im Heimspiel am kommenden Freitag (20. Mai um 20.30 Uhr) setzt Schuster dabei auf die Unterstützung von den Rängen, nachdem die Fans des FCK schon seit Wochen für eine begeisternde Kulisse sorgen - sowohl am Betzenberg als auch auswärts.

"Ich bin der Überzeugung, wenn wir alle gemeinsam ziehen, die Gemeinschaft im Vordergrund steht und der 12. Mann auch seinen Teil dazu beiträgt – und das sind am Freitag nun mal 50.000 Leute – dann können wir hier eine gute Ausgangsposition schaffen", sagte Schuster, der die Reise dann jedoch noch nicht beendet sieht. "Und dann fahren wir nach Dresden und gucken mal, wie wir Dynamo nochmal wehtun können."

Neuer Trainer sieht keine miese Stimmung beim 1. FC Kaiserslautern

Vor einer negativen Stimmung am Betzenberg hat Schuster nach der Entlassung des bei den Fans beliebten Antwerpen nichts mitbekommen. "Ich habe nicht registriert, dass hier eine miese Stimmung herrschen soll. Im Gegenteil: Ich habe viele aufmunternde Nachrichten und Gratulationen bekommen. Ich hatte überhaupt keine negativen Kontakte in dieser Richtung, sondern jeder wünscht Glück. Jeder ist davon überzeugt, dass wir es schaffen", so Schuster.

Die Stimmung deckt sich mit der Auffassung, wie Schuster die letzten beiden Saisonspiele angeht. Es dürfe keine Enttäuschung sein, die Relegation zu spielen, sondern ein Highlight. "Diese zwei Spiele vor ausverkauftem Haus, das sind Erlebnisse, auf die man sich freuen kann. Dafür ist man Fußballer geworden."

Der neue Trainer der Roten Teufel weiß, wovon er spricht. Mit dem SV Darmstadt 98 sicherte sich Schuster 2014 nach zwei packenden Spielen gegen Arminia Bielefeld schon einmal den Aufstieg in die 2. Liga.

FCK-Coach Schuster steht vor "großer Herausforderung"

Schusters Eindruck von der Mannschaft ist nach den ersten Eindrücken aus dem Training "äußerst positiv". Er bescheinigt seinem neuen Team, mit "Feuereifer" bei der Sachen zu sein und die neuen Inhalte schnell umzusetzen.

Genau darin besteht auch die Schwere der Aufgabe für Schuster und sein Trainerteam: Es bleibt nur wenig Zeit. "Es sind zwei Endspiele und eine große Herausforderung, die Mannschaft in der Kürze der Zeit so gut kennenzulernen und sich gegenseitig zu vertrauen, um das bestmögliche zu erreichen. Und das wird am Ende hoffentlich der Aufstieg in die 2. Liga sein", sagte Schuster.