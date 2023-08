Am 2. Spieltag der Saison ist der 1. FC Kaiserslautern schon gefordert. Nach der Niederlage gegen St. Pauli am ersten Spieltag geht's nun gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04.

In der vergangenen Saison spielte der 1. FC Kaiserslautern mit dem Zusatz "Aufsteiger". Diesen Schutz ist der FCK im zweiten 2.-Liga-Jahr los. Der nächste Gegner Schalke 04 trägt dagegen den Zusatz "Absteiger". Schalke beendete die vergangene Bundesligasaison als 17. und musste direkt runter. Angekommen im Fußball-Unterhaus ist Schalke bereits am ersten Spieltag - 3:5-Niederlage in Hamburg beim HSV. Auch der FCK verlor sein erstes Spiel, auch noch auf dem heimischen Betzenberg gegen den FC St. Pauli. 1:2, unglücklich verloren, aber eben verloren.

FCK-Coach Dirk Schuster optimistisch vor Schalke

Vom Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg sind die FCK-Spieler große Kulissen gewöhnt, 44.000 waren es beim Heimspiel gegen St. Pauli. Noch mehr gibt es beim Auswärtsspiel (05.08. / 20.30 Uhr). Die Arena auf Schalke wird mit 62.000 Zuschauer ausverkauft sein - davon ca. 6.000 FCK-Fans. Für die Reise nach Gelsenkirchen hat FCK-Trainer Dirk Schuster alle Mann an Bord. "Wir haben 21 Feldspieler, das ist ein kleiner, feiner Kader und alle haben den Finger gestreckt, alle sind gesund". Drei Spieler muss Schuster aber streichen. Motto: "aus 18 mach die Elf". Zu den Spielern, die eventuell noch nicht für die Startelf in Frage kommen, gehören auch Terrence Boyd und Ragnar Ache: "Beide sind noch nicht wieder bei 100 Prozent". Dazu kommt Lex-Tiger Lobinger, der, so Schuster, bei 100 Prozent sei. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, so Schuster, denn "wir müssen auch schauen, was gegen Schalke die beste Aufstellung ist, offen ist auch, ob wir hinten mit einer Dreierkette oder Viererkette spielen. Auch, ob vorne mit drei Spitzen oder nur mit einer."

FCK will Schalke einen "heißen Tanz bieten"

Schuster fordert von seinem Team, einen mutigen, beherzten Auftritt hinzulegen, "wir müssen sauber verteidigen, offensiver und zielstrebiger aufs gegnerische Tor spielen." Und Schalke, Herr Schuster? "Man könnte leicht schlussfolgern, dass sie hinten Probleme haben, weil sie gegen den HSV fünf Tore bekommen haben, doch am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden, wir müssen von der ersten Sekunde auf Sendung sein." Schuster sagt auch, dass die Mannschaft die Auftaktniederlage weggesteckt hat. Deshalb die Botschaft: "Wir werden definitiv ein gutes Spiel machen und Schalke vor vollem Haus einen heißen Tanz bieten", so der FCK-Coach.

Schalkes Trainer fordert Feuerwerk

Schalke-Coach Thomas Reis verspürt trotz des Fehlstarts seiner Mannschaft in die neue Zweitliga-Saison keine gestiegene Anspannung. Ungeachtet der 3:5-Niederlage in Hamburg geht der Fußball-Lehrer mit Zuversicht in die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein tolles Spiel wird. Wir wollen die ersten Punkte holen, um unser Ziel zu erreichen. Die Mannschaft muss ein Feuerwerk abbrennen, weil wir wieder tolle Rahmenbedingungen haben werden", sagte Reis bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Neben Torhüter Ralf Fährmann und den am Kreuzband verletzten Leo Greimel muss Schalke auf den gesperrten Ibrahima Cissé verzichten, der in Hamburg die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Für ihn dürfte Neuzugang Timo Baumgartl erstmals in die Startelf rücken.

Das bisher letzte Duell Schalke gegen FCK gab es vor 11 Jahren

Der siebenmalige deutsche Meister aus Gelsenkirchen und der viermalige Titelträger aus Kaiserslautern treffen in der 2. Bundesliga zum ersten Mal aufeinander. Letztmals duellierten sich beide Teams vor über elf Jahren im Fußball-Oberhaus. Der 4:1-Erfolg der Schalker im März 2012 kostete dem damaligen Lautern-Trainer Marco Kurz den Job.