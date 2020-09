Die Verpflichtung von Oliver Schäfer erinnert an die guten, alten und erfolgreichen Zeiten des 1. FC Kaiserslautern. Der 51-Jährige wurde als Spieler mit dem FCK Deutscher Meister und Pokalsieger. Schäfer übernimmt den Trainerposten von Boris Schommers, der am Dienstag freigestellt wurde.

Wie lange Oliver Schäfer und sein Co-Trainer Philipp Wollscheid die Drittliga-Mannschaft des FCK trainieren werden, ließ der Verein in einer knappen Pressemitteilung offen: "Beide werden interimsweise agieren und sobald die Nachfolger auf der Cheftrainerposition feststehen wieder ihrer gewohnten Tätigkeit im Nachwuchsleitungszentrum der Roten Teufel nachgehen". Zuletzt trainierte das Duo die U19-Mannschaft der Roten Teufel.

Der 1. FC Kaiserslautern war mit zwei Niederlagen in zwei Spielen in die Saison gestartet und steht auf dem letzten Tabellenplatz – weit entfernt von den Aufstiegsplätzen, die der FCK als Saisonziel ausgegeben hatte. Am kommenden Montag (5. Oktober, 19:00 Uhr) spielt der FCK bei Wehen Wiesbaden, am 10. Oktober steigt dann schon das brisante Derby gegen Waldhof Mannheim.