Der 1. FC Kaiserslautern war in der 3. Liga zuletzt auf einem guten Weg, aber bei 1860 München gab es nach sechs Spielen erstmals wieder eine Niederlage. Die Situation bleibt prekär.

Fehlende Defensivarbeit

Am fehlenden Selbstbewusstsein kann es nicht gelegen haben. Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich zuletzt stabilisiert und mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage die Abstiegszone verlassen. Doch beim 0:3 gegen 1860 München zeigte die Mannschaft wieder ihre Defizite.

"Wir hätten mehr in die Defensive investieren und gegen den Ball arbeiten müssen", so die erste Analyse von Trainer Marco Antwerpen. Und Jean Zimmer war nach dem Spiel sichtlich geknickt: "Wir haben einfach nicht das Spiel auf den Platz bekommen, so wie es uns in den vergangenen Wochen gelungen ist", meinte der Kapitän.

Verdiente Niederlage

In der ersten Halbzeit hatte der FCK seine wenigen Chancen nicht genutzt, um in Führung zu gehen, stattdessen die Löwen mit dem 1:0 durch Richard Neudecker. In der zweiten Hälfte bekam der FCK dann kaum noch Zugriff auf das Spiel. Philipp Steinhart erhöhte erst per Elfmeter auf 2:0 und ließ dann noch das 3:0 folgen. Unterm Strich eine verdiente Niederlage für den FCK.

TV-Tipp Das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den KFC Uerdingen sehen sie am Samstag (8. Mai) ab 14:00 Uhr live im SWR Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport.

Antwerpen kritisiert Spieler

"Unser Minimalziel auswärts war es, einen Punkt zu holen. Aber einige waren nicht bereit, auch mal den Weg für den Kollegen mitzugehen", kritisierte der Trainer die Leistung seiner Mannschaft. Antwerpen weiß, dass jetzt jeder Punkt zählt und man eigentlich keine Punkte mehr liegen lassen darf.

Spannung im Abstiegskampf bis zum Schluss

Nach dieser Niederlage steht der FCK wieder bedrohlich nahe an den Abstiegsplätzen. Nur zwei Punkte trennen die Roten Teufel von Uerdingen auf dem ersten Abstiegsrang. Die Situation könnte sich noch verschlechtern, falls die Teams dahinter heute punkten. Umso wichtiger ist das nächste Spiel am Samstag gegen den direkten Konkurrenten. Darauf fokussiert sich Kapitän Zimmer: "Wir müssen gegen Uerdingen gewinnen, viel weiter schaue ich gar nicht", sagt der Kapitän.

Insgesamt drei Spiele stehen noch auf dem Programm. Nach Uerdingen warten noch Viktoria Köln und der SC Verl auf den FCK. Dass es bis zum Schluss eng wird in dieser Saison, war allen klar. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir vorzeitig nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden", sagt Antwerpen.

Sieg gegen Uerdingen Pflicht

Nun stehen also die Wochen der Entscheidung an. Droht dem FCK der Absturz oder übersteht er diese schwierige Saison und bleibt in der 3. Liga. Starke Nerven sind gefragt und eine gehörige Portion Optimismus. "Wir müssen diese Niederlage abhaken und das nächste Spiel gewinnen", gibt Zimmer die Marschrichtung vor.