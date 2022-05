Darum ist FCK-Boss Thomas Hengen vom Aufstieg überzeugt

Das letzte Spiel bei Dynamo Dresden entscheidet über Wohl und Wehe des FCK. Ein Sieg und der Traum von der 2. Bundesliga ist erfüllt. Ansonsten heißt es wieder: Bonjour Drittliga-Tristesse.

Radfahren, Sauna, Spazieren - am Sonntag war beim 1. FC Kaiserslautern erst einmal Regeneration angesagt. Das war auch nötig, um den Kopf freizubekommen. Denn der Druck ist immens. "Das ist ein schöner Druck", sagte FCK-Sportgeschäftsführer Thomas Hengen am Sonntagabend bei SWR Sport. "Wir hatten letztes Jahr im Abstiegskampf ganz viel negativen Druck gehabt, jetzt haben wir positiven Druck. Also schöner kann es eigentlich gar nicht sein."

Hengen glaubt wieder an seinen FCK

Nach dem desaströsen Liga-Finale lagen die Nerven beim FCK blank. Trainer Marco Antwerpen musste gehen, Dirk Schuster kam. Die neuen Impulse von der Trainer-Bank und das Hinspiel am Freitagabend auf dem Betzenberg machen Hengen Mut: "Die Unsicherheit ist verflogen. Die Mannschaft hat sich die Sicherheit im Spiel zuhause geholt. Die Mannschaft war sehr griffig, sehr engagiert, sehr fokussiert."

Neuen Mut, den der FCK nach dem verpassten Direkt-Aufstieg dringend brauchte, meinte Hengen: "Ich hatte bei vielen im Umfeld das Gefühl, eine riesige Enttäuschung zu spüren, Relegation spielen zu müssen. Und es kann ja nicht sein, dass wir eine Stimmung haben, als wären wir abgestiegen, wenn wir tatsächlich die Chance haben, aufzusteigen." Schuster sollte wieder für den nötigen Optimismus sorgen. "Und nur darum ging es mir", sagte Hengen.

Neue Optionen für den FCK

Optimistisch ist Hengen auch in Sachen Philipp Hercher und Hikmet Çiftçi. Beide mussten am Freitag noch zuschauen, könnten am Dienstag in Dresden jedoch wieder eine Option sein. "Die haben heute mittrainiert. Jetzt werden wir mal die Nacht abwarten. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus", meinte Hengen.

Das Rudolf-Harbig-Stadion ist ausverkauft, mindestens 3.000 FCK-Fans begleiten die Roten Teufel nach Sachsen. Weitere 7.500 Zuschauer können sich das Spiel auf einer Video-Leinwand im Fritz-Walter-Stadion anschauen. "Klar sind wir der Underdog", meinte Hengen. "Der Zweitligist ist immer der Favorit. Aber wir haben auch auswärts schon viele gute Spiele gemacht. Und warum sollten wir in Dresden nichts holen?"