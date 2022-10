FCK-Stürmer Terrence Boyd: "Wir mussten uns das Glück erarbeiten"

Die Remis-Könige des FCK haben nach sieben vergeblichen Anläufen den ersehnten vierten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Matchwinner bei den Roten Teufeln war Doppeltorschütze Terrence Boyd.

Mit seinen Saisontreffern sechs und sieben hat FCK-Stürmer Terrence Boyd am Freitagabend für den 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Hansa Rostock gesorgt. Bei seinem ersten Treffer profitierte der 31-Jährige jedoch von einem kapitalen Schnitzer des bis dahin starken Rostocker Torwarts Markus Kolke. Dieser ließ einen eigentlich ungefährlichen Kopfball vom FCK-Stürmer nach einer Ecke durch Hände und Beine rutschen (67.). Nach dem Spiel äußerte Boyd Mitgefühl mit dem Rostocker Torhüter: "Es tut mir für Kolke sehr, sehr leid, weil er ein super Mensch ist."

Er gab aber zu, dass man als Stürmer manchmal solche Dinger bräuchte, damit der Knoten platzt. Boyd hatte in den letzten drei Zweitliga-Spielen nicht getroffen. Im Spiel gegen Rostock platzte der Knoten dann aber richtig, denn Boyd erzielte auch den zweiten Treffer (82.). Nach der Partie wollte er jedoch nicht allein für den Auswärtserfolg verantwortlich gemacht werden: "Das hätten wir nicht geschafft, wenn wir nicht alle so gegen den Ball gearbeitet hätten, wenn wir uns alle nicht so reingeworfen hätten."

Boyd verliert Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen

Kaiserslautern hatte zuletzt in sieben Partien sechs Unentschieden in Serie und schließlich eine Niederlage hinnehmen müssen. Boyd berichtete von guten Trainingseinheiten unter der Woche und schloss daraus: "Du musst dir das Glück erarbeiten." Übermütig solle aber nach dem Sieg in Rostock keiner werden: "Jetzt heißt es demütig bleiben. Wir sind noch lange nicht am Ziel, was die magischen 40 Punkte angeht." Das Motto für den FCK sei: "Weiter, weiter, weiter."

FCK mit Fan-Support zurück in der Erfolgsspur

Auch Kapitän Jean Zimmer war nach dem Auswärtssieg erleichtert, freute sich besonders über die gehaltene Null in der Abwehr. "Wir haben ein sehr schweres Spiel gegen einen schweren Gegner bestanden. Wir haben mal wieder zu Null gespielt, wir haben auswärts gewonnen." Das sei nach der deutlichen Heimniederlage gegen Regensburg die richtige Reaktion gewesen. Zimmer betonte erneut den besonderen Support durch die FCK-Anhänger: "Was unsere Fans abgerissen haben, dass sie wieder so weit gefahren sind. Es freut mich einfach, dass wir sie belohnen konnten."

Lautern auswärts weiter ungeschlagen

Einen kleinen Seitenhieb auf den Doppeltorschützen Boyd konnte sich Zimmer nach der Partie nicht verkneifen. "Er weiß, dass die letzten Wochen die eine oder andere Chance liegen geblieben ist", sagte Zimmer augenzwinkernd. "Er hat uns gezeigt, dass er auch in der 2. Liga einen Doppelpack machen kann."

Und so bleibt der Aufsteiger aus der Pfalz - dank Boyd und den vielen mitgereisten Fans - in der Fremde weiter ungeschlagen. Am kommenden Spieltag (Samstag, 29.10.) empfangen die Roten Teufel den 1. FC Nürnberg auf dem Betzenberg.