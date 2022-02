Er war eine Legende, ein Freund der Fans, ein roter Teufel. Ronnie Hellström. Seine ehemaligen Mitspieler Friedhelm Funkel und Hannes Bongartz erinnern sich an einen bodenständigen, ehrlichen und hilfsbereiten Freund.

So wie in seinem letzten Interview am 14. Januar 2022 werden ihn seine Weggefährten in Erinnerung behalten. Ronnie Hellström lachte, herzhaft. Obwohl er wusste, dass er krankt ist, schwer krank.

Das 5:0 gegen Real Madrid verbindet Funkel, Bongartz und Hellström

Auch am Tag danach fühlt sich die Nachricht vom Tod des ehemaligen Mitspielers bei Hannes Bongartz an, "wie ein Tiefschlag". Er könne den Gedanken noch gar nicht verdrängen, "was für einen Menschen wir da verloren haben", sagt Hellströms ehemaliger Mitspieler Bongartz. Auch Friedhelm Funkel trauert um einen "empathischen, bodenständigen Menschen". Funkel, Bongartz und Hellström - Freunde fürs Leben und unzertrennlich seit dem 17. März 1982. Viertelfinale im UEFA-Pokal gegen Real Madrid. Das Hinspiel hatte der FCK 1:3 verloren. Der Betzenberg im Rückspiel ausverkauft. 34.000 Zuschauer. Und dann trifft Funkel (7.) zum 1:0, dann trifft Funkel (14.) zum 2:0. Und Bongartz? Trifft zum 3:0 (50.). Der Betzenberg bebt, aber nichts ist entschieden, auch nicht als Norbert Eilenfeldt das 4:0 macht. Der Gegner heißt Real Madrid und der drückt. Als Funkel in der 60. seinem Keeper "hilft" und den Ball mit der Hand abwehrt revanchiert sich Hellström und pariert den fälligen Strafstoß. Am Ende gewinnt der FCK 5:0 und auch darüber spricht Friedhelm Funkel, wenn er sich an Ronnie Hellström erinnert.

Einer mit dem man keinen Streit bekommen konnte

Ronnie Hellström habe Jedem geholfen und auch uns Spieler immer wieder "auf gewisse Dinge hingewiesen", so Funkel. "Ein Spieler, der nie weitergelaufen ist, der immer stehen geblieben ist, wenn jemand ein Autogramm haben wollte. Ronnie hat als Mensch viel Gutes getan." Und als habe er friedhelm Funkel zugehört trauert Hannes Bongartz "um einen "Freund, mit dem man keinen Streit bekommen konnte". Ein bißchen Pfälzer ist Hellström immer geblieben: "Ich bekomme heute noch Fanpost aus Deutschland und Lautern. Dass man nicht vergessen wird, das ist super. Das bedeutet mir sehr viel, dass die Menschen treu geblieben sind." Das sind sie immer noch. Er hoffe, sagt Friedhelm Funkel noch, "dass er seine Ruhe gefunden hat, dass er auf die Erde herunterschaut und weiß, dass viele Menschen in der Pfalz ihr Mitgefühl ausrücken und das mache ich auch."

Ronnie Hellström starb am 6. Februar 2022 im Alter von 72 Jahren. In 266 Spielen trug der Schwede das Trikot des 1. FC Kaiserslautern.

Das Drittligaspiel am kommenden Samstag (12. Februar / 14:00 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg im Fritz-Walter-Stadion soll mit einer Schweigeminute beginnen, der FCK plant, mit Trauerflor zu spielen.