Dank an Keeper Luthe - FCK gewinnt in Fürth

Der FCK mischt in der 2. Bundesliga weiter ordentlich mit. Mit dem 3:1-Erfolg in Fürth wahren die Pfälzer den Kontakt nach oben. Die Effektivität ist dabei der große Trumpf.

Der 1. FC Kaiserslautern hat bei einem kuriosen Spiel den nächsten Achtungserfolg erzielt. Beim 3:1 (0:1)-Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth konnten sich die Pfälzer am Sonntag nach völlig verpatzter erster Halbzeit bei ihrem Torhüter Andreas Luthe bedanken, dass sie zur Pause durch den Treffer von Tobias Raschl (13. Minute) nur mit 0:1 in Rückstand lagen. Luthe parierte einige Großchancen des Bundesliga-Absteigers überragend und hielt seine Mannschaft so im Spiel.

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster fand nach der Partie auch klare Worte für die Vorstellung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten: "In der 1. Halbzeit war es eine unterirdische Leistung von uns. Wir können uns auch bei Fürth bedanken, dass sie uns am Leben gelassen haben", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster nach der Partie. Mike Wunderlich sah es ähnlich und sagte: "Das war sicher mit Abstand die schlechteste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben", sagte der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Wir haben alles, was uns auszeichnet, vermissen lassen und müssen uns bei Andi Luthe bedanken, dass es in der Pause nicht 3:0 oder 4:0 steht."

1. FC Kaiserslautern dreht in der 2. Halbzeit auf

Nach Wiederbeginn zeigte Kaiserslautern dann aber ein völlig anderes Gesicht. Wunderlich hatte großen Anteil daran, dass der Aufsteiger das Spiel binnen acht Minuten völlig auf den Kopf stellte. Zu Philipp Herchers 1:1-Ausgleich in der 46. Minute leistete Wunderlich die Vorarbeit, den 2:1-Führungstreffer erzielte er in der 54. Minute nach Vorlage von Kenny Prince Redondo selbst. Redondo entschied die Partie dann elf Minuten vor dem Ende zugunsten der Pfälzer, als er einen Fehler von Fürths Torwart Andreas Linde zum 3:1 nutzte.

"Nach dem Doppelschlag mussten wir noch einige kritische Momente überstehen. Mit der 2. Halbzeit kann ich aber ganz gut leben, da haben wir unser wahres Gesicht gezeigt. Zu beurteilen, ob der Sieg verdient oder unverdient ist, möchte ich anderen überlassen", sagte Schuster.

Am Ende "glücklicher Sieg" für den FCK

Wunderlich fügte an: "Am Ende ist das sicher ein glücklicher Sieg für uns, für den wir uns aber nicht entschuldigen müssen, weil wir in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben. Deshalb nehmen wir die Punkte gerne mit." Nach dem dritten Saisonsieg verbesserte sich der FCK mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf den vierten Tabellenplatz und empfängt am kommenden Sonntag zuhause den 1. FC Magdeburg.