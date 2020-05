Natürlich würden die meisten Profis des 1. FC Kaiserslautern gerne mal wieder so richtig kicken, Zweikämpfe suchen, Kopfballduelle gewinnen. Geht es nach dem DFB soll das alles ab dem 26. Mai mit der Wiederaufnahme der laufenden Saison in der 3. Liga wieder möglich sein. Wenn die Behörden zustimmen. Doch macht das alles wirklich Sinn?

Der 1. FC Kaiserslautern, der täglich gegen eine in Kürze bevorstehende Zahlungsunfähigkeit und damit auch drohende Insolvenz kämpft, müsste durch den Spielbetrieb mit zusätzlichen Kosten rechnen. Ohne Einnahmen generieren zu können. Aber so geht es vielen Drittligisten. Waldhof Mannheim hat ja schon ganz klar gesagt, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebes den Verein in die Insolvenz treibt.

Natürlich wird beim 1. FC Kaiserslautern alles dafür getan, die Mannschaft professionell auf den Re-Start vorzubereiten. Sportdirektor Boris Notzon lobte gegenüber dem SWR das Engagement von Trainern und Spielern, ist überzeugt davon, dass Boris Schommers seine Mannschaft in einem guten Fitness-Zustand gehalten hat.

Aber Fitness ist das Eine, Wettkampfpraxis das Andere. Beim FCK ist man fest davon überzeugt, dass es keine Grundlage für einen fairen Wettkampf in der 3. Liga mehr gibt. "Das wird für uns und alle anderen Vereine eine große Herausforderung", sagt Notzon. Völlig unterschiedliche Voraussetzungen im Training, stark differierende Vorschriften in einzelnen Bundesländern, und dazu noch viele unbeantwortete Fragen seitens des DFB.

"Die Wettbewerbsgleichheit sollte über allem stehen. Ob diese hier gewährleistet ist, werden die kommenden Tage zeigen." FCK Sportdirektor Boris Notzon

Zum Beispiel die arbeitsrechtliche Lage. Der DFB plant Spiele über den 30.6. hinaus. Aber die Verträge vieler Spieler laufen just an diesen Tag aus. FCK-Torhüter Lennart Grill etwa, ist ab 1.7. Angestellter des Erstligisten Bayer Leverkusen. Was würde es bedeuten, wenn ein FCK-Spiel in den Juli verschoben werden müsste, die Mannschaft aber dringend die Punkte brauchen würde, und ausgerechnet dann auf ihren eingespielten Torwart verzichten müsste?

Dieses Szenario ist ein Grund dafür, warum der 1. FC Kaiserslautern, der sich in der Abstimmung den Spielbetrieb der 3. Liga fortzusetzen, enthalten hatte, jetzt den DFB auffordert, die Vereine noch einmal neu abstimmen zu lassen. Im Gespräch mit dem SWR stellt Notzon klar: "Es geht nicht um eine Abstimmung. Wir halten es dennoch für sinnvoll, uns bezüglich der Umsetzung und Realisierbarkeit des Rahmenterminkalenders hinsichtlich denkbarer Verzögerungen im Hinblick auf den 30.6. nochmals auszutauschen."