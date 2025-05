Ragnar Ache verlässt den FCK und wechselt zum 1. FC Köln

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern verliert seinen Top-Torjäger. Wie der Zweitligist am Dienstagabend (27.05.) mitteilt, wechselt Ragnar Ache zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln.

Viel wurde in den letzten Wochen und Monaten über einen Wechsel spekuliert. Jetzt steht fest: Stürmer Ragnar Ache verlässt den 1. FC Kaiserslautern in Richtung Köln. Das bestätigten die Roten Teufel am Dienstag.

Ragnar Ache verlässt den FCK und bedankt sich für "geile Zeit"

"Wir bedanken uns bei Ragy sehr herzlich für seine erfolgreiche Zeit am Betzenberg", so FCK-Sportdirektor Marcel Klos, "für seine persönliche und seine sportliche Zukunft in der Bundesliga beim 1. FC Köln wünschen wir ihm alles Gute."

Auch Ache bedankte sich bei seinem bisherigen Club und "vor allem auch bei den Fans" für die sehr schönen vergangenen beiden Jahre. "Ich wurde von Tag eins an extrem gut aufgenommen und habe mich am Betze sehr wohlgefühlt. Insgesamt war es einfach eine geile Zeit, die ich nie vergessen werde", verabschiedete sich der 26-Jährige.

Ache: 34 Tore in 56 Zweitligaspielen

Der Angreifer war im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt nach Kaiserslautern gekommen. In seinen beiden Spielzeiten auf dem Betzenberg war er jeweils der Top-Torjäger der Pfälzer und erzielte in 56 Zweitligaspielen 34 Tore. Beim Bundesliga-Aufsteiger Köln hat er einen Vertrag bis Simmer 2029 unterschrieben.