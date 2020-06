Gerade erst hat der 1. FC Kaiserslautern einen Antrag für eine Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Dirk Eichelbaum begleitet als Generalbevollmächtigter gemeinsam mit Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt diesen Prozess. Aber wer ist dieser Mann?

Die ersten Treffer bei der schnellen Google-Suche beschreiben Dirk Eichelbaum als Fachanwalt für Insolvenzen, Sanierungsexperten und er war mal Präsident eines anderen Traditionsklubs im Fußball, nämlich den Stuttgarter Kickers. Nun soll er den 1. FC Kaiserlautern sanieren. Am Ende dieser sogenannten Planinsolvenz soll der FCK schuldenfrei einen wirtschaftlichen Neuanfang starten können. Auf Dirk Eichelbaum ruhen also große Hoffnungen von zigtausenden Fans, die sich fragen: Ist er der Retter des FCK oder der Totengräber?

FCK hofft auf Neuanfang Dass der 1. FC Kaiserslautern hoch verschuldet ist, war immer wieder Thema in den vergangenen Jahren. Nicht unerwartet hat der Club nun Insolvenz angemeldet. Doch in der Corona-Krise könnte die sogenannte Plan-Insolvenz für den FCK sogar zur Rettung werden.

Erfahrung als Präsident der Stuttgarter Kickers

Diese Frage stellten sich auch die Fans der Stuttgarter Kickers in seiner Zeit als Präsident des schwäbischen Klubs von 2007 bis 2009. Ähnlich wie der FCK standen auch die Kickers seinerzeit auf wackligen Beinen, zumindest wirtschaftlich gesehen. Eichelbaum hatte die undankbare Aufgabe, den Klub voranzubringen, ohne die entsprechenden finanziellen Mittel. In die Schlagzeilen kam er, weil er 2009 vom DFB 200.000 Euro aus dem Kautionsfonds in Anspruch genommen hatte, diesen Betrag aber nicht fristgerecht zurückzahlte. Er hätte sonst die Gehälter der Spieler nicht bezahlen können, so begründete er damals seine Entscheidung, die dazu führte, dass alle anderen Klubs in der dritten Liga auf Geld aus dem TV-Topf verzichten mussten. Die Kickers sind danach in die Regionalliga abgestiegen.

Experte für Insolvenzen in Eigenverwaltung

Das alles ist über zehn Jahre her und die Situation beim FCK ist eine andere als damals bei den Stuttgarter Kickers. Die Insolvenz in Eigenverwaltung scheint das Spezialgebiet von Eichelbaum zu sein. Bei der Kanzlei Buchalik Brömmekamp, wo Eichelbaum Partner war, gehörte die Planinsolvenz zum Geschäftsmodell. Über 140 Fälle hat die Kanzlei nach eigenen Angaben betreut. Kritik in Branchenkreisen gab es 2017, weil Eichelbaum gegenüber der Firma Trigema die Planinsolvenz offensiv beworben hatte. Allerdings war das Textilunternehmen von der Schwäbischen Alb wirtschaftlich gar nicht angeschlagen. Firmenchef Wolfgang Grupp lehnte das Angebot empört ab.

Unpopuläre Entscheidungen notwendig

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit dem Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung diesen letzten Ausweg aus der wirtschaftlichen Krise gewählt. "Es ist die letzte Patrone und wird auch so gehandhabt", sagt Eichelbaum. Die Gläubiger werden jetzt viel Geld verlieren und auch die Fans, die in eine FCK-Anleihe investiert hatten, werden möglicherweise leer ausgehen. Eichelbaum muss als externer Berater nun unpopuläre Entscheidungen treffen. Sein Ziel ist es, dem Verein damit einen Neuanfang zu ermöglichen. Als Totengräber will er sicher nicht in die Geschichtsbücher eingehen.